Apple Watch ha permesso di individuare bagaglio rubato da dipendente di un negozio in un aeroporto

Pubblicità

Il dipendente di un punto vendita di un aeroporto americano è stato accusato di aver rubato merce (abbigliamento e dispositivi elettronici) del valore di diverse migliaia di dollari.

Lo riferisce la CNN ma quello che è interessante è l’evento che ha portato all’arresto: una donna si è presentata davanti casa dell’uomo per reclamare il bagaglio smarrito che quest’ultima era riuscita a tracciare grazie a un Apple Watch presente nel trolley.

La donna, Paola Garcia, ha riferito che solitamente viaggia con il bagaglio a mano ma questa volta le era stato chiesto di imbarcarlo; all’arrivo ha aspettato due ore per riottenere il suo trolley rosa nel quale trasportava un MacBook, un iPad, un Apple Watch, gioelli, costosi capi di abbigliamento e articoli da toilette. Il bagaglio non è mai arrivato al nastro di riconsegna dei bagagli; la compagnia aerea Spirit Airlines le aveva comunicato che sarebbe stato consegnato a casa da un fattorino ma non è mai arrivato.

A questo punto la donna ha pensato di tracciare il bagaglio, localizzando i dispositivi elettronici all’interno della valigia (grazie alla funzione “Dov’è”), ottenendo un indirizzo di Fort Lauderdale (una città della Florida). Si è recata all’indirizzo riportato e davanti la casa “incriminata” ha notato vari bagagli; ha girato video e scattato foto e chiamato il 911 (il numero telefonico di emergenza degli Stati Uniti e del Canada) e dopo una “ramanzina” della Polizia sulla pericolosità del gesto, un detective dell’ufficio dello sceriffo ha collegato l’indirizzo dove risultata la merce rubata con quello di un dipendente di un negozio dell’aeroporto, un uomo che risultava al lavoro il giorno della scomparsa del bagaglio.

La polizia si è messa in contatto con un responsabile del negozio e dopo avere esaminato video di sorveglianza girati all’interno del negozio il giorno nel quale è avvenuto il furto, in uno di questi si vede l’uomo entrare nel negozio con il trolley rosa oggetto del furto, frugare all’interno del bagaglio, prendere MacBook e altri oggetti e inserirli un una diversa borsa.

L’uomo è stato accusato di furto aggravato, deve pagare una cauzione di 30.000$ e si dovrà presentare in udienza il 23 agosto. Un portavoce di Spirit Airlines ha dichiarato che, benché non vi siano prove di un collegamento tra suoi dipendenti e l’autore del furto, per il bagaglio smarrito è stato emesso un rimborso “a titolo di cortesia”.

In caso di smarrimento o furto di Apple Watch

In caso di smarrimento o furto di un Apple Watch è possibile accedere a iCloud.com o usare l’app Dov’è dell’iPhone per trovare l’orologio su una mappa. Se l’orologio si trova nelle vicinanze, è possibile toccare “Fai suonare” per trovarlo più facilmente (l’orologio suonerà finché non si tocca “Chiudi”). Se non si trova l’orologio sulla mappa, significa che potrebbe non essere connesso a una rete Wi-Fi, cellulare o all’iPhone abbinato.

Se il proprio Apple Watch viene smarrito, è possiible bloccarlo immediatamente da iCloud.com o dall’iPhone abbinato: basta impostare l’orologio sulla Modalità smarrito. A questo punto è possibile inviare un messaggio personalizzato con il proprio numero di telefono, permettendo a chi lo trova di mettersi in contatto con noi.