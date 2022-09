Apple Watch Pro previsto con tasti dedicati per gli allenamenti

Continuano le anticipazioni su Apple Watch Pro accompagnate dalla pubblicazioni di immagini dei presunti case protettivi per lo smartwatch: tutti forniscono indizi comuni, inclusa la presenza di fori probabilmente dedicati a pulsanti o tasti extra per gli allenamenti.

Non è un mistero che il modello Pro di Apple Watch sarà dedicato ad atleti ed escursionisti. Così, oltre a presentare un nuovo design del telaio in titanio con uno schermo più grande, potrebbe anche offrire nuovi pulsanti dedicati agli allenamenti.

Così, chiunque indosserà Apple Watch Pro potrebbe beneficiare di tasti fisici per il controllo degli allenamenti. Questo perché solitamente gli atleti preferiscono tali pulsanti di controllo, piuttosto che i tap a schermo, che offrono minore precisione. Anche perché, i tasti fisici potrebbero essere più reattivi in particolari condizioni atmosferiche, sotto la pioggia ad esempio.

Da notare che anche i ritagli della corona digitale e quello del pulsante laterale sul lato destro dello schermo suggeriscono che questi pulsanti saranno più sporgenti rispetto ad altri modelli di Apple Watch. Inoltre, queste immagini della presunta cover del nuovo smartwatch suggeriscono anche che lo schermo sarà più piatto dei modelli precedenti e attuali.

È probabile che Apple Watch Pro costi significativamente di più rispetto ad Apple Watch Series 8, che dovrebbe mantenere lo stesso design dello chassis dell’attuale Series 7. Il giornalista di Bloomberg Mark Gurman suggerisce che il nuovo smartwatch Pro potrebbe avere un prezzo di almeno 900 o 1.000 dollari. La presentazione Apple sarà mercoledì 7 settembre: sono attesi iPhone 14 (standard e modelli Pro), gli smartwatch Apple Watch 8 e Pro e anche AirPods Pro 2.

