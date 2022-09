Yale e Somfy collaborano per la casa smart più interconnessa

La gamma di Smart Lock di Yale è pronta per interagire con i principali sistemi di domotica, controllare le funzioni dei vari dispositivi e automatizzarle in base alle esigenze personali grazie all’app Somfy TaHoma. Yale firma così una collaborazione con Somfy per l’automazione dei dispositivi smart in casa, al fine di offrire ai consumatori nuove funzionalità e un’abitazione sicura e interconnessa.

Grazie a questa partnership, gli utenti che possiedono uno Smart Lock di Yale potranno bloccare e sbloccare la propria porta d’ingresso, nonché controllare lo stato della serratura, tramite l’app di Somfy TaHoma. Grazie a Somfy, lo Smart Lock Linus potrà essere collegato ad altri dispositivi. E così, gli utenti potranno controllare e modificare lo stato di qualsiasi dispositivo connesso all’app TaHoma, nonché attivare scenari specifici, come “Uscire di casa” e “Rientro a casa”, direttamente dalla pagina principale della medesima app o con il telecomando Keygo IO di Somfy.

Gli utenti potranno così creare scenari più disparati e completi. Per esempio creando lo scenario “Uscire di casa” si può fare in modo che il sistema spenga le luci, chiuda le tende oscuranti e blocchi la porta d’ingresso con lo Smart Lock Linus di Yale. Inoltre, per migliorare la sicurezza di tutta la casa, gli utenti possono collegare l’allarme, le luci, le telecamere e lo Smart Lock Linus all’app TaHoma, per creare un ecosistema domotico smart totalmente connesso.

Con questa collaborazione, Yale, Danfoss, Schneider Electric & Somfy allineano le loro strategie di connessione e tecnologia per sviluppare un ecosistema aperto, rendendo i loro prodotti interoperabili senza soluzione di continuità per gli usi selezionati, conferendo in tal modo benefici tangibili ai consumatori.

Ricordiamo che all’inizio di quest’anno Somfy ha acquisito l’italiana Teleco Automation specializzata in pergole bioclimatiche.

