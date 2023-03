Apple Watch rivela che dovremmo dormire di più

Una ricerca effettuata con l’impiego dell’indossabile Apple Watch rivela che la maggior parte delle persone non dorme abbastanza: l’indicazione, oltre che il consiglio di dedicare più ore al sonno, emerge dai dati raccolti dall’Apple Heart and Movement Study, che riferiscono anche di altre curiosità.

L’Apple Heart and Movement Study annunciato nel 2019 è stato realizzato dal Brigham and Women’s Hospital in collaborazione con Apple, così come dall’American Heart Association, nato per esaminare inizialmente i primi segnali di allarme per la fibrillazione atriale (AFib). In un rilascio di dati di marzo, gli stessi rilevazioni dimostrano che le persone hanno bisogno di dormire di più.

Un aggiornamento incentrato sul sonno pubblicato lo scorso 7 marzo rivela che la quantità media di tempo trascorso a dormire dai partecipanti al progetto è stata di 6 ore e 27 minuti. Solo il 31,2% delle persone riesce a raggiungere sette o più ore di sonno, il minimo raccomandato dall’AHA.

La maggior parte delle persone, esattamente il 39,7%, raggiunge tra le sei e le sette ore, mentre il 20,3% si ferma tra le cinque e le sei ore a notte. Infine, l’8,8% non raggiunge neppure le 5 ore di sonno. BWH spiega che il sonno è considerata un’area importante per la salute e il benessere, in grado di incidere in aree come malattie cardiovascolari, metabolismo e salute mentale.

Lo stesso set di dati ricavati da Apple Watch ha anche rivelato che i partecipanti a Washington, South Dakota e Idaho hanno maggiori probabilità di raggiungere la quantità di ore di sonno minima, mentre quelli delle Hawaii, del Mississippi e della Virginia Occidentale ci riescono con minore probabilità. I ricercatori hanno anche notato differenze a seconda dei giorni, se si tratta di giornate feriali o di un fine settimana.

Come ci si aspetterebbe, la maggior parte delle persone va a dormire prima di mezzanotte in un giorno feriale, esattamente il 66,4%. Tuttavia, nel fine settimana, il grafico si sposta più tardi, con il 56,6% dei partecipanti che supera la mezzanotte. I dati si basano sui risultati di oltre 42.000 partecipanti, che offerto il loro contributo per lo studio utilizzando Apple Watch e iPhone, tramite l’app Apple Research.

