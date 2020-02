L’app Pillow monitora i cicli di sonno da iPhone, iPad e Apple Watch

Problemi di sonno? Provateli a risolvere con iPhone, iPad o Apple Watch scaricando l’app Pillow. Il nome completo di quello che a conti fatti è un assistente intelligente per dormire meglio per l’esattezza è Pillow Automatic Sleep Tracker e funziona appunto indossando Apple Watch quando si dorme oppure appoggiando l’iPhone o l’iPad sul materasso appena vicino al cuscino.

Insomma, andando a dormire con uno dei dispositivi Apple sui quali è installata questa applicazione sarà possibile decidere di svegliarsi nella fase in cui il sonno è più leggero per iniziare meglio la giornata senza lo stress della sveglia programmata ad un orario specifico.

Pillow è in grado di registrare eventi sonori importanti per scoprire ad esempio se si russa (come fa anche Sleep Cycle), se si va in apnea o se si parla mentre si dorme. I dati raccolti dall’app permettono in sostanza di scoprire le tendenze del proprio sonno e confrontarne la qualità con i dieci parametri proposti dall’app Salute di Apple.

Con Apple Watch basta installare l’app: il sistema infatti è in grado di accorgersi quando l’utente sta dormendo avviando automaticamente l’analisi del sonno. Il resoconto della notte e l’analisi della frequenza cardiaca sarà poi riportato all’interno dell’apposita sezione sull’app, dalla quale sarà comunque possibile passare dalla modalità manuale a quella automatica e viceversa in qualsiasi momento.

L’algoritmo utilizzato da Pillow si basa sulle ultime scoperte scientifiche e offre un diagramma dettagliato delle fasi del sonno con le statistiche su veglia, REM, sonno leggero, sonno profondo e quelle sulle sessioni di sonno.

I dati raccolti dall’app vengono aggiornati automaticamente nella sezione Sonno dell’app Salute di Apple mentre le registrazioni, i cui rumori sono rimossi in maniera intelligente dal software, si gestiscono direttamente dall’app.

Pillow non solo sveglia l’utente nel momento migliore ma analizza i suoi cicli del sonno per indicargli il momento migliore per andare a dormire. Offre tre modalità di utilizzo (Power nap, sonnellino di recupero e sonnellino a ciclo completo) e per ogni sessione è possibile aggiungere delle note e valutare gli effetti sul sonno.

Chiaramente si possono personalizzare i suoni delle sveglie selezionandone uno tra quelli proposti o utilizzando un brano della propria libreria iTunes, così come si possono scegliere quelli ambientali più adatti per conciliare il sonno.

Pillow è stata citata dal New York Times, da Forbes, dal Guardian, BuzzFeed, dal Washington Post, TechCrunch e diversi altri che l’hanno valutata come una delle migliori applicazioni di monitoraggio del sonno per Apple Watch e iPhone.

L’app si scarica gratuitamente su App Store in versione universale per iPhone, iPad ed Apple Watch ma tramite abbonamento è possibile sbloccare le funzioni premium che comprendono: Cronologia illimitata, Tendenze sonno, Note sonno, Analisi frequenza cardiaca, Ascolto registrazioni, 3 modalità sonnellino, Accesso completo a sveglie e melodie per conciliare il sonno, Snooze Lab: consigli su misura, Possibilità di confronto con i parametri dell’app Salute di Apple, Sveglie dalla libreria iTunes, Integrazione con Runkeeper ed Esportazione del database in CSV.