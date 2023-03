CorelDRAW 2023 include colori Pantone e torna in licenza

Alludo (ex-Corel) ha aggiornato CorelDRAW Graphics Suite 2023 – soluzione per Mac, iPad Windows e Web – integrando nuovi strumenti e ottimizzazioni, novità per l’accesso al cloud con oltre 200 modelli creativi (template) a portata di mano. L’update di marzo di CorelDRAW è acquistabile sia in abbonamento, sia come soluzione unica in licenza con pagamento una tantum.

Sono presenti nuovi strumenti di collaborazione, perfezionamenti per il flusso di lavoro, per stampa e pubblicazione, per la gestione delle risorse sul cloud, per l’accesso agli ultimi colori Pantone senza alcun sovrapprezzo e altro ancora. Di particolare interesse il nuovo strumento Contorno variabile che permette di regolare in modo interattivo le larghezze delle linee lungo il contorno di un percorso, consentendo di realizza curve in modo molto semplice.

Come accennato CorelDRAW 2023 mette a disposizione dell’utente tutti i colori Pantone, inclusi anche quelli più recenti, senza dover sostenere ulteriori acquisti, in questo modo si ha la certezza del’acuratezza dei colori in fase di stampa dei lavori.

Nell’ultima versione lo sviluppatore ha incluso anche consigli per progetti pratici su misura per il livello di abilità e di esperienza dell’utente, permettendo così di apprendere nuove tecniche. Le specifiche minime per Mac sono: un Mac con macOS Monterey (12) o macOS Ventura (13), CPU M1 o Intel, 8GB RAM, display con risoluzione 280 x 800 (1920 x 1200 consigliata).

La versione CorelDRAW 2023 con piano annuale costa 30,75 euro al mese; l’acquisto in un’unica soluzione (senza abbonamento) costa 779,00 euro. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione dimostrativa, utilizzabile per 15 giorni. La versione in abbonamento include l’accesso all’app per iPad.

Il pacchetto comprende: CorelDRAW (disegno vettoriale), Corel Photo-Paint (editing di immagini), Corel Font Manager (gestione font), CorelDraw.app (Illustrazione vettoriale e progettazione grafica basate sul browser), AfterShot HDR (editor di foto RAW).