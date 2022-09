Apple Watch Ultra, disponibili le prime app Siren e Depth

Due delle applicazioni disponibili esclusivamente sul primo Apple Watch Ultra sono da poco apparse su App Store: stiamo parlando di Siren e Depth, le cui schede informative ci permettono di dare uno sguardo ravvicinato, prima ancora di poter mettere mano sullo smartwatch resistente a tutto di Cupertino.

Apple Watch Ultra infatti è stato annunciato all’evento del 7 settembre insieme alla Serie 8; ma mentre quest’ultima si può già comprare nei negozi, il modello per avventurieri si potrà comprare a partire da venerdì 23 settembre.

Siren, come suggerisce il nome, è l’app che permette di attivare la sirena integrata nell’orologio. Essendo infatti rivolto alle persone che praticano sport estremi in località remote, Apple ha ben pensato di integrare in Watch Ultra un nuovo altoparlante dedicato proprio all’emissione di suoni ad altra frequenza che possono essere ascoltati a lunghe distanze.

Secondo quanto spiega lo sviluppatore, l’app Siren emette un avviso acustico di 86 decibel che si riesce a sentire fino a 180 metri di distanza. Questa funzione può rivelarsi utile nel caso in cui l’utente si dovesse perdere oppure se resta ferito e ha bisogno di attirare l’attenzione di qualcuno nelle vicinanze per chiedere aiuto.

In base a quanto si apprende dagli screenshot pubblicati su App Store, l’interfaccia dell’app sembra piuttosto basilare: c’è un pulsante al centro dello schermo che permette di avviare o arrestare la sirena, e poco sopra l’indicazione in percentuale dell’energia residua nella batteria; sulla parte inferiore dello schermo invece la scorciatoia per chiamare i servizi di emergenza.

L’altra app apparsa nel negozio digitale e disponibile esclusivamente su Apple Watch Ultra è Depth e serve per monitorare le attività subacquee fino a 40 metri di profondità. Scrive Apple:

Usa l’app Depth per attività subacquee ricreative fino a 40 m (130 piedi), dallo snorkeling e l’immersione in apnea, al semplice gioco in piscina. Visualizza la profondità attuale, la temperatura dell’acqua, la durata dell’immersione e la profondità massima che hai raggiunto. Scegli se attivare automaticamente l’app appena ti immergi.

Per queste caratteristiche diventa chiaro il motivo per cui queste app, seppur presenti su App Store, possono essere installate soltanto sul nuovo orologio: con Siren serve l’amplificatore dedicato, mentre per Depth sono i sensori incorporati soltanto in Apple Watch Ultra a fare la differenza. Se sono state quindi pubblicate nel negozio è soltanto per permettere agli utenti di disinstallare le app a piacimento e reinstallarle poi in un secondo momento.

Maggiori informazioni su Apple Watch Ultra nell’articolo riepilogativo. Per uno sguardo ravvicinato trovate invece qui le nostre impressioni.