Aspira-insetti Lostech, e la coscienza rimane pulita (oltre la casa)

Eliminare gli insetti dalla propria abitazione potrebbe essere difficoltoso, ma con l’aspiratore Lostech ogni problema viene risolto. E in questo momento lo comprate pure in sconto.

Si tratta di uno strumento concettualmente semplice, ma che fa quello per cui è stato creato e lo fa in maniera rapida e pulita. Ha la forma di una sorta di pistola a canna lunga, ma anziché uccidere gli insetti li cattura al suo interno: basta attivare l’aspiratore e avvicinare la bocchetta all’insetto, che verrà immediatamente risucchiato al suo interno senza più possibilità di uscire fuori.

L’avvenuta cattura si potrà verificare direttamente guardando nel tubo, che è completamente trasparente, e allo stesso tempo liberare poi l’insetto all’aria aperta sarà altrettanto semplice perché basta sganciare il tubo e lasciar uscire l’insetto.

Le misure del tubo, pari a 3,5 centimetri di diametro e 20 di lunghezza, consentono di catturare anche più di un insetto contemporaneamente e c’è spazio anche per scarafaggi e piccoli scorpioni.

Questo come dicevamo rende tutto il processo semplice, pulito e “in coscienza”, perché non è necessario uccidere l’insetto e di conseguenza non si andrà a macchiare la parete, la tenda o la superficie in cui si trovava al momento della cattura. Rende l’eliminazione degli insetti anche più igienica quando si tratta di rimozioni scomode, come quella di una mosca caduta nel water.

La struttura è costruita completamente in ABS e, ad eccezione della maniglia (dove si trova la circuiteria), di conseguenza è completamente lavabile anche in lavastoviglie.

Per quanto riguarda il funzionamento, il motore di aspirazione consuma appena 0,5 Watt ed è alimentato da una batteria rettangolare di tipo 6LR61 da 9 Volt. C’è anche una lucina LED sulla parte frontale in modo da facilitare la cattura degli insetti negli angoli più bui senza doversi munire anche di una torcia.

Se volete comprare l’aspira-insetti Lostech, come dicevamo al momento lo trovate in sconto: anziché 31,60 euro lo pagate 19,40 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.