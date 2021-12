Multa antitrust per Mediaworld, Leroy Merlin e Monclick da 11 milioni di euro

L’ente antitrust italiano, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ha concluso tre procedimenti avviati nei confronti di Unieuro S.p.A. e della controllata Monclick, di Leroy Merlin Italia e di Mediamarket (Mediaworld) sanzionandole in totale per 10,9 milioni di euro.

Più nel dettaglio Unieuro è stata sanzionata per 4 milioni, Mediamarket per 3,6 milioni, Leroy Merlin per 3 milioni e Monclick per 300 mila euro. Le quattro società, a seguito di istruttoria, sono state ritenute responsabili – soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria per il Covid 19 – di alcune condotte scorrette, differenziate per ciascuna impresa, ma tutte riconducibili a due pratiche commerciali scorrette. La prima riguarda le criticità relative al momento dell’offerta di prodotti sul sito Internet, l’altra alle disfunzioni registrate successivamente all’acquisto online.

In particolare, sono state evidenziate diverse criticità, come la diffusione di informazioni inesatte e ingannevoli sull’effettiva disponibilità dei prodotti venduti online e sui relativi prezzi, la diffusione di informazioni inesatte e ingannevoli riguardo ai tempi di consegna, l’addebito del pagamento o il blocco del plafond prima della conclusione del contratto, o addirittura l’annullamento unilaterale degli ordini di numerosi consumatori.



Ancora, le società sanzionate sono state ritenute responsabili di ritardata o mancata consegna dei prodotti acquistati e regolarmente pagati dai consumatori, di elargire informazioni ingannevoli sullo stato delle spedizioni. Ancora sono state sanzionate per aver tardato, oppure ostacolato i rimborsi.

AGCM ha sottolineato come i diritti violati dei consumatori assumono particolare rilevanza a causa dello stato di emergenza dovuto alla propagazione del Covid-19, periodo in cui sono state adottate misure di contenimento che hanno comportato significative restrizioni alla libertà di spostamento delle persone e alle attività commerciali al dettaglio spingendo moltissimi consumatori a rivolgersi al canale online.

Entro 60 giorni Mediaworld, Leroy Merlin, Monclick e Unieuro dovranno informare l’ente antitrust sulle iniziative assunte per superare gli elementi di criticità evidenziati nei provvedimenti sanzionatori adottati.

