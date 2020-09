Bowers e Wilkins presenta la Serie 600 Anniversary Edition

Venticinque anni, per sei generazioni di prodotti e più di un milione di diffusori venduti: è la serie 600 di Bowers & Wilkins, che la società definisce «Una pietra miliare che vale la pena di celebrare» con la nuova Serie 600 Anniversary Edition, annunciata nei giorni scorsi per ricordare il successo di quella che è stata una serie di diffusori dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Per un quarto di secolo la Serie 600 è stata sviluppata internamente da B&W, che ha realizzato tutti i componenti chiave. Una politica che ha costantemente permesso di offrire tecnologie superiori a quelle della concorrenza, talvolta rivaleggiando alla pari con diffusori molto più costosi. La nuova gamma Bowers e Wilkins Serie 600 Anniversary Edition è la settima di questa gamma che, seguendo la stessa strada, offre significativi miglioramenti rispetto alla precedente versione, introdotta nel 2018.

La gamma consta di quattro modelli – 607, 606, 603, HTM6, che adesso prendono il suffisso “S2” – che combinano tecnologia e stile, aggiungendo tra le finiture la quercia (Oak) che si affianca alle esistenti nero e bianco opaco. Tutti i diffusori Anniversary Edition includono anche un nuovo logo celebrativo inciso sul bordo del tweeter in chiaro o scuro, a seconda del colore del diffusore.

Come dicevamo, gli aggiornamenti delle prestazioni acustiche sono significativi: i crossover sono stati completamente riprogettati utilizzando condensatori di bypass Mundorf, già utilizzati per la gamma 700 Series Signature, ma anche le reti di alta e media frequenza sono state aggiornate. Il risultato sono una risoluzione e una trasparenza notevolmente migliorati.

Dei nuovi modelli fa parte ad esempio il 603 S2 Anniversary Edition, un diffusore da pavimento che offre potenza senza compromettere precisione e musicalità. E’ caratterizzato dal Tweeter disaccoppiato a doppia cupola in alluminio, un midrange FST Continuum Cone da 150 mm (6″) e due woofer a cono in carta da 165 mm (6,5″). Poi c’è il 606 S2 Anniversary Edition per l’uso in libreria, che offre buona risoluzione e neutralità al fianco di una notevole estensione dei bassi. Combina il tweeter disaccoppiato a doppia cupola in alluminio con un driver Continuum Cone da 165 mm.

C’è anche il 607 S2 Anniversary Edition, anch’esso da stand o scaffale e che offre un’elevata estensione sulle basse frequenze rispetto alle dimensioni. E’ equipaggiato con un woofer da 130 mm Continuum Cone. Il centrale HTM6 S2 Anniversary Edition è invece un diffusore compatto ad alte prestazioni per canale centrale con buona potenza, risoluzione e precisione. E’ dotato del tweeter disaccoppiato a doppia cupola e un doppio cono Continuum Cone da 130 mm.

Di seguito le caratteristiche tecniche di ciascun modello della Serie 600 Anniversary Edition:

603 Anniversary Edition

Tipo: 3 vie, bass reflex posteriore

Altoparlanti: 2 woofer da 16,5mm, 1 midrange da 15cm, 1 tweeter da 2,5cm

Risposta in frequenza: 48Hz-28kHz, +/- 3dB

Sensibilità: 88,5dB spl

Impedenza: 8 ohm (minimo 3 ohm)

Potenza raccomandata: 30W-300W

Dimensioni: 985x190x340 mm

Peso: 24,5 Kg

606 Anniversary Edition

Tipo: 2 vie, bass reflex posteriore

Altoparlanti: 1 woofer da 16,5mm, 1 tweeter da 2,5cm

Risposta in frequenza: 52Hz-28kHz, +/- 3dB

Sensibilità: 88dB spl

Impedenza: 8 ohm (minimo 3,7 ohm)

Potenza raccomandata: 30W-120W

Dimensioni: 345x190x300 mm

Peso: 6,75 Kg

607 Anniversary Edition

Tipo: 2 vie, bass reflex posteriore

Altoparlanti: 1 woofer da 13mm, 1 tweeter da 2,5cm

Risposta in frequenza: 54Hz-28kHz, +/- 3dB

Sensibilità: 84dB spl

Impedenza: 8 ohm (minimo 4 ohm)

Potenza raccomandata: 30W-100W

Dimensioni: 300x165x207 mm

Peso: 4,65 Kg

HTM6 Anniversary Edition

Tipo: 2 vie, bass reflex posteriore

Altoparlanti: 2 woofer da 13mm, 1 tweeter da 2,5cm

Risposta in frequenza: 72Hz-28kHz, +/- 3dB

Sensibilità: 87dB spl

Impedenza: 8 ohm (minimo 4 ohm)

Potenza raccomandata: 30W-120W

Dimensioni: 160x480x255 mm

Peso: 7,65 Kg

Ricordiamo che i prodotti di Bowers & Wilkins sono distribuiti in Italia da Audiogamma Spa. I prezzi sono di 599 euro per la coppia di 607 oppure 749 euro per la coppia di 606. Si sale a 1.799 euro per la coppia di 603 oppure 599 euro per il singolo HTM6. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Bowers & Wilkins sono disponibili a partire da questa pagina.