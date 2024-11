Come attivare o disattivare Face ID per sbloccare WhatsApp

Pubblicità

Nel nostro iPhone sono presenti diverse app per la quali è bene aggiungere un livello di sicurezza aggiuntivo: la tecnologia Face ID è pensata per fare in modo che nessun altro possa accedere alle informazioni archiviate sul nostro dispositivo ed è comoda con varie app, inclusa WhatsApp,

Oltre al codice di sblocco dello smartphone, possiamo aggiungere un ulteriore livello di sicurezza, richiedendo che per poter accedere all’app desiderata, in questo caso WhatsApp, sia necessario lo sblocco con riconoscimento del volto Face ID.

Se non vi piace la possibilità di sbloccare l’accesso a WhatsApp con il FaceID (o dovete disattivarlo per consentire, a un amico o un familiare di accedere alla cronologia delle chat) quest’ultimo può anche essere disattivato. Di seguito spieghiamo come attivare o disattivare il FaceID in WhatsApp.

Primo metodo

Esistono due modi per attivare e disattivare il Face ID con WhatsApp. Il primo metodo consiste nel passare dalle Impostazioni dell’app:

Aprite WhatsApp sul vostro iPhone Selezionate Impostazioni (la rotellina dentata nell’angolo in basso a destra) Selezionate “Privacy” e da qui la voce “Blocco dell’app”: da qui è possibile attivare o disattivare la richiesta di Face ID; se l’opzione è attiva, bisognerà usare Face ID per sbloccare l’app. È in ogni caso possibile rispondere ai messaggi delle notifiche e rispondere alle chiamate se WhatsApp è bloccato.

Dopo avere attivato l’opzione è possibile scegliere quando l’app richiede lo sblocco con il Face ID “Immediatamente” (opzione di default), “Dopo 1 minuto”, “Dopo 15 minuti” e “Dopo 1 ora”.

Verificare e disattivare le app che richiedono Face ID

Aprendo Impostazioni su iPhone, è possibile selezionare la voce “Face ID e codice”, da qui “Altre app” e visualizzare le app che richiedono il riconoscimento del viso per eseguire l’autenticazione. Da questa selezione potete attivare o disattivare le app da usare o meno con il Face ID.

Secondo metodo per abiliatre / disabilitare al volo il Face ID con WhatsApp

Un metodo veloce e alternativo per abilitare o disabilitare lo sblocco con il Face ID consiste nel tenere premuto il dito qualche secondo sull’icona di WhatsApp nella schermata Home e selezionare la voce “Richiedi Face ID: appare una finestra che consente di abilitare o disabilitare il riconoscimento.

