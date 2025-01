Automotive AI Agent sale a bordo delle Mercedes

Pubblicità

Google Cloud ha annunciato il lancio del suo nuovo Automotive AI Agent, che debutterà sul modello Mercedes-Benz CLA entro la fine dell’anno. Il sistema permetterà all’assistente virtuale MBUX di Mercedes di ampliare significativamente le sue capacità conversazionali con i passeggeri a bordo del veicolo.

Il primo prototipo del nuovo assistente Mercedes è stato presentato lo scorso anno al CES 2024, anche se all’epoca l’azienda non aveva svelato quale modello di linguaggio fosse alla base del sistema. A differenza dell’attuale MBUX, che è in grado di eseguire circa venti comandi in auto e fornire informazioni tramite ChatGPT e Bing, la nuova versione punta a essere più avanzata.

L’assistente attuale, attivabile con il comando vocale “Hey, Mercedes,” funziona in modo simile a Siri o Google Assistant, offrendo risposte statiche, piuttosto che dialoghi interattivi, naturali e dinamici come quelli della modalità vocale avanzata di ChatGPT.

Il nuovo Automotive AI Agent di Google si basa sul modello di linguaggio Gemini e utilizza Vertex AI, progettato specificamente per consentire alle case automobilistiche di sviluppare agenti in-car altamente personalizzati e intuitivi, superando i limiti dei tradizionali controlli vocali dei veicoli.

Secondo l’annuncio ufficiale, l’Agent potrà anche rispondere a domande successive, individuare ristoranti nelle vicinanze, fornire recensioni e indicare il piatto più popolare, il tutto senza dover ripetere una quei iniziale, bensì seguendo un discorso logico, gestendo dunque dialoghi complessi e ricordando i dettagli delle conversazioni precedenti.

Il nuovo assistente MBUX integrerà informazioni aggiornate e precise da Google Maps in tempo quasi reale, offrendo dettagli personalizzati su oltre 250 milioni di punti di interesse in tutto il mondo e sulle condizioni del traffico.

Mercedes prevede di introdurre il nuovo assistente MBUX anche su altri modelli in futuro, ma non ha ancora specificato quali veicoli saranno interessati dall’aggiornamento.

