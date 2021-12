Audi charging hub, lounge di nuova generazione per la ricarica veloce

La progressiva diffusione dei modelli elettrici richiede una capillare espansione dell’infrastruttura di ricarica. Presso il centro fieristico di Norimberga, è stato inaugurato il primo Audi charging hub, il cui concept costituisce un unicum nel mondo.

La stazione di rifornimento ad alta potenza (HPC) aprirà ai Clienti il 23 dicembre e si rivolgerà principalmente agli utenti con limitate possibilità di rifornimento domestico. La struttura mira a compensare i picchi nella domanda in ambito urbano, rendendo possibile la diffusione delle stazioni indipendentemente dalla portata della rete locale, promettendo “un’esperienza di ricarica premium”.

La struttura modulare dell’hub di ricarica prevede una serie di colonnine, una linea di alimentazione e un sistema di stoccaggio dell’energia mediante batterie agli ioni di litio giunte a seconda vita. Accumulatori di derivazione automotive che, anziché essere avviati al riciclo, vengono destinati al riutilizzo statico permettendo di gestire le fasi di picco nella domanda grazie a tre moduli dalla capacità complessiva di 2,45 MWh. Il ricorso a una linea di alimentazione dalla portata contenuta favorisce la diffusione capillare degli hub, non richiedendo ingenti opere di adeguamento strutturale. Secondo il produttore i moduli possono essere trasportati, installati e resi operativi in tempi ridotti.

Forte di sei colonnine con potenze sino a 320 kW, l’hub Audi di Norimberga è alimentato mediante energia rinnovabile attraverso una connessione a 200 kW che interagisce con la linea a bassa portata già esistente. I 200 kW garantiscono la costante alimentazione dei moduli, mentre i pannelli solari al tetto contribuiscono con ulteriori 30 kW. Caratteristiche che consentono la ricarica giornaliera di circa 80 vetture senza raggiungere i limiti di stoccaggio. I possessori della Granturismo Audi RS e-tron GT possono così “rifornire” a 800 Volt in corrente continua (DC) con potenze sino a 270 kW, rigenerando 100 chilometri d’autonomia in 5 minuti e ricaricandol’80% dell’energia in meno di 23 minuti.

I Clienti che attingono energia presso l’Audi charging hub di Norimberga e aderiscono al servizio e-tron Charging Service (eCS) possono ricaricare ad alta velocità a 0,31euro/kWh, indipendentemente dalla tariffa eCS opzionata. Un valore allineato al costo dell’energia domestica in Germania.

L’Audi charging hub di Norimberga è un sito“aperto”: le colonnine sono accessibili anche ai Clienti di altri Brand.

Mediante l’app myAudi, è possibile prenotare facilmente una delle colonnine. Le auto ottengono l’autorizzazione automaticamente alla colonnina e avvianol’operazione senza bisogno di alcuna scheda RFID (Radio Frequency Identification). L’autenticazione avviene mediante comunicazione crittografata al collegamento del cavo diricarica e il processo inizia senza ulteriori azioni. La fatturazione è altrettanto automatizzata, senza strumenti di pagamento fisici.

Durante la ricarica, i Clienti possono rilassarsi all’interno dell’area lounge al piano superiore dell’hub.

Il progetto pilota inaugurato a Norimberga mira a raccogliere informazioni sui processi di prenotazione della ricarica, sulle aspettative dei Clienti e sulle fasce orarie nelle quali l’infrastruttura è maggiormente frequentata.

Al rifornimento HPC, Audi affianca servizi di mobilità premium quali l’interscambio delle batterie per e-bike, il noleggio di scooter elettrici, approfondimenti in merito all’offerta del produttore e test drive al volante dei SUV compatti della gamma Audi Q4 e-tron e della Granturismo Audi RS e-tron GT. Non manca la possibilità di consegna just-in-time di un pasto e di rimessaggio della vettura.

All’interno della lounge, concepita come un open space di circa 200 metri quadri inclusivo di un patio di 40 mq è possibile consultare informazioni in merito alla funzionalità dell’hub oppure monitorare illivello di carica dell’auto.

Il personale è a disposizione dalle ore 10.00 alle 19.00, mentre le colonnine e la lounge sono attive h24.

