Marelli e Hesai, nuovi fari anteriori con Lidar integrati

Marelli (specializaata in tecnologie per la mobilità in ambito automotiveI e Hesai Group (azienda specalizzata in tecnologie LiDAR per il settore automotive), hanno annunciato una collaborazione volta a integrare nei fari anteriori Marelli la tecnologia lidar di di Hesai.

L’integrazione combina il nuovo LiDAR ATX di Hesai nel sistema di illuminazione premium di Marelli, promettendo il rilevamento ottimale degli oggetti e potenziando la sicurezza del veicolo, senza comprometterne estetica e aerodinamica e con costi accessibili.

Il lidar ATX è un sensore a lungo raggio compatto e personalizzabile, specificamente progettato per le applicazioni automotive. Rispetto alla generazione precedente, il volume del nuovo ATX è stato significativamente ridotto (-60% circa), facilitandone l’integrazione all’interno del gruppo ottico anteriore.

Tra i vantaggi dei fari anteriori di Marelli con lidar Hesai integrati:

Sicurezza potenziata. Il posizionamento del lidar all’interno del proiettore garantisce una copertura ottimale della strada e dell’ambiente circostante, abilitando un rilevamento degli oggetti ottimale per i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e le funzionalità di guida autonoma. I nuovi fari Marelli sono disponibili in due opzioni, adattabili sia a modelli economici sia alle auto di lusso.

Elevata integrazione: il design compatto del lidar ATX facilita l’integrazione all’interno del gruppo ottico, preservando l’estetica e il profilo aerodinamico del veicolo e consentendo un risparmio sui costi.

Aumento delle prestazioni: il posizionamento del lidar all’interno del faro è presentato come una soluzione ideale, che permette di mantenere il sensore pulito durante il funzionamento, massimizzandone le prestazioni in tutte le condizioni atmosferiche. Il design dei nuovi fari consente di proteggere il sensore lidar e favorirne la pulizia, contribuendo a un funzionamento ottimale per supportare le funzioni di guida intelligente.

Marelli motrsa i nuovi fari con lidar Hesai integrati al Salone Internazionale dell’Auto di Pechino (Beijing International Automotive Exhibition), dal 25 aprile al 4 maggio.

