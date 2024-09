Il monopattino elettrico Ausom GX1 è in offerta speciale

Pubblicità

Se da tempo stavate aspettando l’occasione giusta per comprare un monopattino elettrico, date uno sguardo alla promozione in corso su Ausom GX1 perché si tratta di un’offerta imperdibile per chi ne desidera uno moderno, sicuro e funzionale.

Questo modello infatti è dotato di un doppio sistema frenante composto da freni a tamburo abbinati alla tecnologia E-ABS che assicura una frenata sicura e precisa anche in caso di emergenza.

A differenza della maggior parte degli altri monopattini elettrici attualmente in circolazione è poi dotato di indicatori direzionali che migliorano la visibilità e la sicurezza durante i cambi di direzione, rendendolo particolarmente adatto per l’uso su strade trafficate.

Ausom GX1 usa un motore da 500 Watt che fornisce la potenza necessaria per affrontare salite con pendenze fino al 25%. La velocità massima è di 25 km/h, mentre l’autonomia varia tra i 65 e gli 80 km con una singola carica (la batteria si ricarica completamente in 4-5 ore).

Il telaio è in alluminio, materiale leggero ma allo stesso tempo resistente, ed è accompagnato da sospensioni sia all’anteriore che al posteriore, assorbendo così le irregolarità del terreno e riducendo le vibrazioni anche su superfici sconnesse. Usa poi freni a tamburo, pneumatici antislittamento da 9 pollici con battistrada da 3 pollici, e luci davanti e dietro.

Ausom GX1 si può ripiegare in modo da trasportarlo e riporlo con facilità, e integra il modulo NFC per sbloccarlo con il cellulare, rendendolo così più sicuro quando lo si lascia incustodito e più facile da attivare grazie all’assenza di chiavi o codici da ricordare.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo potete comprarlo in sconto: invece di circa 649 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, vi basta inserire il codice 9KK2HVIG nel carrello per spendere intorno ai 499 €. L’offerta scade il 7 Ottobre.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.