Golden Concept trasforma Apple Watch 10 in un orologio di lusso

Con la nuova collezione di Golden Concept i nuovi Apple Watch si camuffano in veri e propri orologi di lusso: l’azienda, da anni attiva in questo mercato, ha da poco annunciato due nuovi stili per i suoi accessori della gamma The Crown che non solo proteggono completamente la cassa dell’orologio, ma lo trasformano in un vero e proprio gioiello.

Se infatti possiamo rendere Apple Watch un po’ più elegante cambiando quadrante e cinturino, esteticamente apparirà sempre uno smartwatch. Con questo nuovo copri-cassa invece l’aspetto esteriore dell’orologio cambia totalmente, e con il quadrante giusto l’effetto extra-lusso è assicurato.

Si tratta infatti di una vera e propria custodia che avvolge completamente la cassa, pur lasciando accessibile sia lo schermo che i sensori a contatto col polso così da non dover rinunciare alle funzioni legate alla salute.

Perfino i pulsanti e la Corona Digitale continuano a funzionare. Secondo quanto racconta l’amministratore delegato Puia Shamsossadati una delle sfide più difficili che l’azienda è riuscita a superare riguarda proprio il controller per la Corona Digitale, che appare riposizionata al centro del bordo destro della cassa, tra due pulsanti, in modo da dare all’orologio un aspetto più tradizionale e simmetrico.

Per questa nuova collezione come dicevamo sono state presentate due varianti: una è la The Crown Sport, disponibile con copri-cassa color argento oppure oro rosa e cinturino in silicone; l’altra si chiama The Crown Classic ed è impreziosita da un cinturino realizzato invece in acciaio inossidabile.

I cinturini proprio come quelli di Apple Watch si appoggiano ad un sistema di aggancio-sgancio rapido in modo da permettere alle persone di intercambiarli in base a gusti e necessità del momento.

Entrambe costano 899 $ (circa 805 €) e si possono comprare sul sito ufficiale a partire dal 12 Settembre.

Chi è Golden Concept

Già da diversi anni Golden Concept realizza accessori del genere per tutti gli Apple Watch con cassa da 41, 45, 46 e 49 mm con l’obiettivo di trasformarne il futuristico design in qualcosa che faccia pensare all’eleganza senza tempo degli orologi di lusso. Una di queste, sempre per gli ultimi Apple Watch 10, è impreziosita di diamanti e costa la bellezza di 24.000 dollari.

Riguardo il mondo Apple vende anche svariati cinturini e custodie per iPhone 14, 15 e 16 Pro, ma è specializzata anche nella produzione di accessori meno Smart ma sempre inerente al settore dei gioielli come particolari modelli di occhiali da Sole, borse in pelle e bracciali.

