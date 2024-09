Le auto elettriche andranno a pezzi prima del pacco batterie

Pubblicità

Non sarà da sostituire come la batteria degradata dello smartphone o del computer portatile: una ricerca realizzata da Geotab su 10.000 auto elettriche sfata un altro mito dimostrando, numeri alla mano, che il pacco batterie durerà più a lungo della vita utile del veicolo.

Specializzata in telematica nel settore automotive, la canadese Geotab vanta accesso a una vasta collezione di dati sui veicoli elettrici, potendo così monitorare lo stato di salute delle batterie. Nella prima edizione dello stesso studio pubblicata nel 2019 il degrado annuale del pacco batterie era stimato al 2,3%. Invece nell’ultima edizione le rilevazioni puntano a un degrado inferiore, pari all’1,8% annuale.

A partire da questo nuovo dato si stima che la vita utile delle batterie può arrivare a 20 anni, quindi di più della via utile del veicolo stesso. Questo stimando una vita utile media delle vetture di 15 anni: come per le auto con motore a combustione, anche per le auto elettriche si prevedono guasti e problemi meccanici molto prima dei 20 anni.

Da qui la conclusione che sfata il mito e i timori del pacco batterie da sostituire entro pochi anni dall’acquisto della vettura elettrica:

«Secondo i nostri dati, la risposta semplice è che la stragrande maggioranza delle batterie durerà più a lungo della vita utile del veicolo e non dovrà mai essere sostituita. Se una batteria media di un veicolo elettrico si degrada dell’1,8% all’anno, avrà ancora oltre l’80% di stato di salute dopo 12 anni, generalmente oltre la normale vita di un veicolo da flotta».

Un grafico che rportiamo in questo articolo mostra che la perdita di capacità annuale del pacco batterie può variare anche sensibilmente tra marchi e modelli, purtroppo Geotab non mostra le differenze in base a costruttore e modello.

Ma in un confronto diretto Tesla Model S del 2015 supera Nissan Leaf dello stesso anno, grazie alla gestione attiva delle temperatura della batteria. Un altro fattore che può influenzare perdita di capacità e durata delle batterie è il funzionamento in zone con temperature estremamente calde.

Anche se il numero delle auto elettriche è in aumento, Geotab osserva che occorrono altri dati e rilevazioni perché sia il tempo che il chilometraggio influiscono sulla durata delle batterie. In apertura il robot umanoide Tesla Optimus impugna il milionesimo esemplare di batteria 4680 costruito da Tesla.

Per gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.