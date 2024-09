Punti di ricarica di auto aziendali prestati al pubblico

Pubblicità

L’Association of Fleet Professionals (AFP), associazione che nel Regno Unito si occupa dei professionisti delle flotte di veicoli, afferma di essere pronta a proporre una una piattaforma online per la condivisione delle infrastrutture di ricarica tra flotte aziendali.

Lo sharing delle stazioni di ricarica dovrebbe permettere di ottimizzare l’utilizzo delle risorse esistenti e a superare uno dei principali ostacoli all’adozione massiva dei veicoli elettrici (EV) nel settore commerciale: la disponibilità di punti di ricarica.

L’iniziativa vede la partecipazione di nomi quali AA, Alliance Healthcare, Auditel, IFC Group, National Grid e Royal Mail, ed è indicata come una risposta concreta alle sfide logistiche e infrastrutturali che le aziende affrontano nella transizione verso flotte elettriche.

Una prima fase prevede un servizio di controlli incrociati online per connettere le flotte con capacità di ricarica in eccesso a quelle che necessitano di punti di ricarica in determinate aree; una seconda fase prevede lo sviluppo di una piattaforma online più ricercata, permettendo di registrare le strutture di ricarica disponibili per flotte di veicoli, effettuare ricerche e prenotazioni, gestire prezzi e termini di pagamento.

Paul Hollick, presidente dell’AFP, riferisce che il comitato ha identificato un prezzo massimo di 40 penny per kWh come punto di equilibrio ideale, un tariffario che dovrebbe bilanciare l’attrattività per gli utenti e la redditività per i fornitori del servizio di ricarica.

Il progetto tiene conto di questioni come l’accesso in sicurezza ai siti di ricarica, considerazioni relative a salute e sicurezza, la misurazione dell’utilizzo e i meccanismi di pagamento, con l’obiettivo di creare un sistema di facile uso per i conducenti di furgoni e auto aziendali.

