Back to School LONGER, incisione e stampa 3D in sconto

Se siete alla ricerca di un incisore laser di alta qualità per i vostri progetti di taglio e incisione oppure vi piacerebbe mettervi in casa una stampante 3D e auto-produrvi tutto quello di cui potreste aver bisogno, non cercate oltre.

Longer, un marchio leader in questi due settori, ha appena lanciato la promozione Back to School offrendo una selezione di prodotti ad alte prestazioni con prezzi promozionali che non dovreste lasciarvi sfuggire.

Attenzione: la promozione scade il 31 Agosto e i clienti che aprono un account sul sito ufficiale ottengono un ulteriore buono sconto di 20 $ applicabile sui prezzi già scontati.

Incisori al laser

Cinque sono le possibilità di risparmio che avete qualora foste alla ricerca di una macchina per tagliare e incidere svariati tipi di materiali.

Potete optare per la macchina Longer RAY5 disponibile in tre versioni che differiscono principalmente per la potenza del raggio laser.

Longer RAY5 5 Watt

La versione da 5 Watt è pensata principalmente per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. Può lavorare il legno, la carta, la plastica, la pelle, il PCB e l’alluminio per quanto riguarda l’incisione, mentre è in grado di tagliare cartone, legno leggero (come il compensato fino a 6 mm), acrilico e plastica sottile.

Con la promozione Black to School in corso invece di 329,99 $ la pagate 224,99 $.

Longer RAY5 10 Watt

La versione da 10 Watt ha una lunghezza focale maggiore, ma soprattutto riesce ad avere una forza di incisione maggiore, utile anche per il taglio.

Può infatti arrivare a tagliare tavole in legno da 20 mm e in acrilico da 30 mm. Inoltre, lo spot laser da 10 W è sottile appena 0,0036 mm² e due volte più sottile dei normali laser, rendendo l’incisione ancor più precisa, con meno segni di bruciatura.

Con la promozione Black to School in corso invece di 529,99 $ la pagate 359,99 $.

Longer RAY5 20 Watt

La versione da 20 Watt mette in campo una capacità di taglio eccezionale, arrivando a tagliare senza problemi il legno di pino fino a 15 mm di spessore e l’acrilico fino a 8 mm in un solo passaggio. Può tagliare anche il legno fino a 25 mm e l’acrilico fino a 35 mm. Sorprendentemente, può anche tagliare l’acciaio inossidabile di 0,05 mm di spessore.

Il punto di messa a fuoco ultrafine di 0,08 x 0,1 mm consente di realizzare incisioni multicolore sulle superfici metalliche. Questo modello dispone inoltre di interruttori di limite sugli assi X/Y e di 5 misure di sicurezza. Lo schermo touchscreen da 3,5 pollici supporta connessioni WiFi, APP, USB e schede TF, offrendo molteplici opzioni per il tuo lavoro creativo.

Con la promozione Black to School in corso invece di 999,99 $ la pagate 599,99 $.

Longer Laser B1 20 Watt

In alternativa potete optare per la Longer Laser B1, disponibile in versione da 20 Watt: è in grado di tagliare legno di tiglio fino a 25 mm e acrilico fino a 35 mm mediante passaggi multipli. L’area di incisione di 450 mm x 440 mm è particolarmente adatta per i pannelli di dimensioni A3.

La velocità di incisione massima di 30.000 mm/min consente di lavorare in modo efficiente su una varietà di progetti. Con il chipset a 32 bit e il sistema intelligente di assistenza controllato automaticamente da LightBurn, si otterranno prestazioni affidabili e sicure. Questo modello è dotato di 8 importanti protezioni di sicurezza e di una struttura robusta per garantire un’esperienza di incisione stabile.

Con la promozione Black to School in corso invece di 1.099,99 $ la pagate 759,99 $.

Longer Laser B1 30 Watt

Oppure c’è il modello da 30 Watt. Con una potenza di uscita di 33-36W questo incisore laser offre un raggio laser altamente concentrato che aumenta le capacità di taglio fino al 20%. Può tagliare agevolmente legno di tiglio fino a 25 mm e acrilico fino a 50 mm.

La sua ampia area di incisione di 450 mm x 440 mm è ideale per pannelli di dimensioni A3. La velocità di incisione massima di 36.000 mm/min consente di completare i progetti in tempi rapidi. Questo modello è dotato di un chipset a 32 bit e di un sistema intelligente di assistenza controllato automaticamente da LightBurn. Inoltre, dispone di 8 misure di sicurezza per garantire un’esperienza di incisione sicura e affidabile.

Con la promozione Black to School in corso invece di 1.399,99 $ la pagate 979,99 $.

Stampa 3D

Se invece vi interessa acquistare una stampante 3D, trovate l’ottima Longer Orange 4K in promozione. Mette a disposizione un ampio schermo LCD e ampio spazio di stampa, che consente di creare oggetti di 4,72 x 2.68x 6.69 pollici di grandezza. Grazie alla sua tecnologia di stampa ad alta precisione permette di creare oggetti dettagliati con una migliore superficie sulle miniature.

Orange 4K è costruita con guide a doppio rivestimento per una stampa più stabile e nessun problema di oscillazione. Ovviamente, la stampante gode di sorgenti luminose LED UV parallele per fornire una migliore uniformità, maggiore intensità nell’indirire la resina e tempi di polimerizzazione più brevi.

Infine, è compatibile anche con Chitubox e gode di un sistema di rilevamento della temperatura che arresterà la stampa nel caso di surriscaldamento e temperature troppo alte.