Come usare una foto ritratto per lo sfondo di Apple Watch

watchOS permette di usare foto e da WatchOS 8 in poi anche le foto ritratto memorizzate su iPhone sui quadranti di Apple Watch; i quadranti con le foto ritratto permettono di mettere in risalto persone, animali e altri soggetti delle foto ogni volta che alziamo il polso.

Di seguito vediamo come fare per sfruttare i ritratti su Apple Watch:

1) Aprite l’app Watch su iPhone

2) Selezionate la voce “Galleria quadranti”

3) Scorrete fino a trovare “Ritratti” e selezionatelo

4) Selezionate “Scegli foto…” e aggiungete le foto desiderate (potete indicarne fino a 24) e al termine selezionate “Aggiungi”.

Fatto questo avrete già creato il quadrante ma potete personalizzarlo ulteriormente scegliendo stile, font e complicazioni da mostrare.

Visualizzare foto e i ricordi su Apple Watch

Su Apple Watch è possibile sfogliare le foto nell’app Foto e mostrare una foto sul quadrante. Ecco come fare:

1) Aprite l’app Foto su Apple Watch

2) Toccate un ricordo dalle foto in primo piano o un album che abbiamo sincronizzato con Apple Watch.

3) Toccate una foto per visualizzarla; è possibile scorrere a sinistra o a destra per visualizzare altre foto, ruotare la Digital Crown per ingrandire la foto oppure trascinarla con un dito per spostarla.

Su macitynet.it trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone, web e social. Partite da questa pagina per scoprirle tutti anche divisi per piattaforma.