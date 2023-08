LEGO Concorde decolla il 4 settembre a 200 euro

Sono passati 20 anni dall’ultimo volo di uno degli aerei più belli mai realizzati nella storia, il Concorde supersonico. Presto potrete acquistarlo in versione Lego.

Il set Lego Icons Concorde, dal listino di 199,99 euro misura 15 x 43cm x 105 cm e, non solo cattura molte delle curve iconiche dell’aereo reale, ma ha anche un incredibile meccanismo Lego nascosto all’interno per alzare e abbassare il carrello di atterraggio con una torsione della coda sull’estremità.

I meccanismi nascosti si estendono per quasi tutta la lunghezza dell’aereo e nella parte anteriore è possibile abbassare manualmente il caratteristico muso del Concorde, cosa che i piloti facevano per aumentare la visibilità al decollo e all’atterraggio, per poi riposizionarlo nuovamente per migliorare l’aerodinamica. Come nell’aereo reale, c’è un secondo parabrezza incassato all’interno di quello parabrezza anteriore.

Ultimo ma non meno importante, anche se l’aereo non sembra adattarsi alle minifigure Lego – un vero Concorde aveva oltre 90 posti a sedere; per questo, il modello consente di sollevare una parte della fusoliera per uno sguardo in scala ridotta ai posti a sedere e ai bagni.

Il set da 2.038 pezzi sarà in vendita il 4 settembre per i membri VIP di Lego (ricordiamo che l’iscrizione è gratuita) o il 7 settembre per tutti gli altri.

In qualche modo, si tratta di un modello piuttosto attuale. Il Concorde è stato sotto i riflettori proprio questa settimana, mentre galleggiava lungo il fiume Hudson per essere restaurato nel cantiere navale di Brooklyn.

Potrete acquistare il modello direttamente sullo store ufficiale a questa pagina, ma non scodatevi di dare uno sguardo anche alla vetrina LEGO su Amazon dove non mancano periodicamente le offerte.

Per tutte le notizie che ruotano attorno al mondo LEGO vi rimandiamo a questo indirizzo.