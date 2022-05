Apple, lascia il responsabile strategia marketing dei film

A poco più di un anno dal suo arrivo, JP Richards, dirigente di Apple TV+ responsabile del marketing strategico dei film, lascia l’azienda «per inseguire altre opportunità», come segnala Variety. Era entrato in Apple nel gennaio del 2021 come capo per la strategia di marketing cinematografico del servizio in streaming Apple dopo aver lasciato Warner Bros Pictures, dove rivestiva il ruolo di co-presidente del marketing aziendale a livello mondiale: qui ha lavorato a film importanti come Wonder Woman, Joker, A Star is Born, The LEGO Movie e i due capitoli di It, tra gli altri.

Prima ancora, ha trascorso dodici anni in Universal, lavorando come vicepresidente senior del marketing digitale nell’ultima parte della sua carriera in questa azienda e conducendo campagne promozionali per la serie di Fast and Furious e per il franchise Cattivissimo Me.

Durante il suo ultimo incarico, sul servizio streaming di Apple sono stati distribuiti film di successo come The Tragedy of Macbeth, Swan Song e CODA, che ha poi vinto il premio Oscar, il musical Come From Away, il film di fantascienza di Tom Hanks, Cherry di Tom Holland e il dramma di Mahershala Ali Swan Song. Tra quelli in arrivo e dove ha probabilmente contribuito alla promozione ci sono Emancipation, Killers of the Flower Moon, Snow Blind e A Christmas Carol.

Non sappiamo se non è stato all’altezza delle aspettative di Apple o se non è rimasto soddisfatto dal suo operato. Oppure potrebbe anche darsi che il dirigente sia più semplicemente alla ricerca di nuovi stimoli. Quel che è chiaro è che qualcosa in Apple non ha funzionato come sperato da almeno una delle due parti, così Richards avrebbe informato della sua partenza prima il capo del marketing video Chris Van Amburg e poi la sua squadra. A questo punto Apple dovrebbe nominare un sostituto nelle prossime settimane.

