La batteria di un’auto elettrica costerà meno di un motore a benzina

Tendenze di mercato e diversi recenti studi indicano che tra non molto sostituire le batterie di un’auto elettrica costerà meno che cambiare un motore a benzina in un veicolo tradizionale.

Negli ultimi tre anni il costo delle batterie per veicoli elettrici si è dimezzato, come segnala Recurrent. Non sorprende, visto che praticamente qualsiasi società nel settore è impegnata a sviluppare batterie sempre più sicure, più veloci da caricare, più durature e possibilmente anche meno costose.

La tendenza al ribasso dei prezzi delle batterie proseguirà nel tempo. Così quello che ora viene indicato come uno dei principali punti deboli delle auto elettriche, soprattutto da parte dei fedeli dei motori a combustione, nel giro di qualche anno potrebbe trasformarsi in un vantaggio per i consumatori finali.

Le stime variano anche sensibilmente a seconda dello studio o del report consultato, ma la tendenza al ribasso è prevista da tutti. Già a gennaio di quest’anno RMI prevedeva prezzi per cella tra 32 – 45 dollari per kWh, oppure per pacco batteria tra 45 – 65 dollari per kWh, questo come previsione per il 2030.

Ma l’accelerazione della tecnologia e del settore auto sembra procedere molto più velocemente di quanto inizialmente rilevato. Infatti già nel corso del 2024, prima CATL e poi anche BYD hanno iniziato a proporre batterie con tecnologia LFP a 56 dollari per kWh, quindi con prezzi attuali molto vicini a quelli previsti (a inizio anno) da RMI tra cinque anni.

In un report di ottobre Goldman Sachs indicava sempre per il 2030 un prezzo di 64 dollari per kWh, anche questo superato al ribasso già quest’anno dai due costruttori cinesi citati poco sopra. Infine secondo Clean Associate il mercato delle batterie per auto registrerà una sovrapproduzione fino al 2028, un’altro fattore che sembra giocherà a favore del ribasso dei prezzi.

La previsione è che presto il costo arriverà a 50 dollari per kWh. Quando ciò si verificherà la sostituzione di un pacco batterie gigante da 100 kWh richiederà circa 5.000 dollari, mentre sostituire un pacco batteria più comune da 75 kWh costerà 3.750 dollari, quindi prezzi in linea con quelli delle auto tradizionali per sostituire un motore a combustione.

