Batteria da 18.000 mAh con funzione booster per auto: sconto a 62,99 euro

Se avete bisogno di una batteria che sia in grado di avviare l’auto ed all’occorrenza ricarichi anche smartphone e tablet, su Amazon ne comprate una in sconto a 62,99 euro e nel kit trovate inclusa una valigetta per il trasporto con tanto di morsetti e caricabatteria.

Questo interessante prodotto è una batteria con una capacità di 18.000 mAh, offre due porte USB e una lampada LED e può funzionare anche come booster, in pratica potrete usarla per avviare la vostra automobile quando la batteria è fiacca o semiscaricarica. Come tutti i booster di questo tipo non è in grado di far partire l’auto quando la batteria è completamente esaurita o se si tratta di una vettura molto potente o un diesel, ma in situazioni normali tornerà molto utile.

La corrente di spunto è di 800 A, un dato piuttosto buono rispetto ad altri prodotti che hanno una corrente di spunto di 600 A. iClever promette anche 30 tentativi di avvio a batteria completamente carica; in pratica, dando per scontato che ci sia sufficiente energia dentro alla batteria di iClever (più del 20%) e che la batteria dell’auto sia non troppo scarica e che l’auto non sia di una cilindrata elevata, potrete tentare di girare la chiave una trentina di volte.

Costerebbe 73 euro ma con il codice 9A88Q7NC potrete risparmiare 10 euro pagandola 62,99 euro spedizione compresa.