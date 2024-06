Beats Solo Buds per iPhone e Android si preordinano su Amazon

Pubblicità

Gli auricolari sotto i 100 euro hanno un nuovo pericoloso sfidante: Beats Solo Buds nascono colorati e per suonare a lungo con iPhone e Android: svelati alla fine di aprile ora sono in preordine da questa pagina di Amazon al prezzo di circa 89,85 euro (cambia qualche euro in base al colore) con disponibilità a partire da giovedì 20 giugno.

Il costruttore ha messo mano ottimizzando e migliorando i driver a doppio strato per offrire una riproduzione audio equilibrata e nitida. L’altra peculiarità è l’autonomia di ben 18 ore raggiunta esclusivamente tramite le batterie integrate nei due auricolari.

Grazie a questa soluzione Beats ha eliminato la batteria all’interno della custodia di trasporto che risulta così molto più piccola e leggera, perfetta per dimenticarsi gli auricolari in tasca fino al momento in cui servono. La ricarica quindi avviene esclusivamente quando gli auricolari sono riposti nella custodia e quest’ultima è collegata all’alimentatore USB-C. Qui torna utile la tecnologia di ricarica veloce che in appena cinque minuti di ricarica offre fino a un’ora di autonomia.

Tutto ciò si traduce nella possibilità di usare in serenità gli auricolari anche per diversi giorni o trasferte particolarmente impegnative, senza la necessità di dover ricaricare. L’altro punto forte di Beats Solo Buds è che nascono già pronti per funzionare al meglio sia con iPhone che con dispositivi Android.

Gli utenti Apple beneficiano di setup con un tocco, abbinamento automatico con tutti i dispositivi Apple registrati su iCloud, passaggio tra iPhone e Apple Watch, supporto Apple Dov’è e condivisione audio.

In modo simile con Beats Solo Buds anche gli utenti Android hanno a disposizione collegamento rapido, abbinamento con gli altri dispositivi dell’utente, supporto a Trova il mio dispositivo di Google e Audio Switch. Per contenere il prezzo non offrono la cancellazione attiva del rumore.

Beats Solo Buds, preordine e disponibilità

Gli auricolari Beats Solo Buds sono in preordine da questa pagina di Amazon con disponibilità a partire dal 20 giugno nelle opzioni di colore nero, grigio, viola e rosso trasparente al prezzo di circa 89 euro. Se invece siete alla ricerca di un paio di cuffie over the ear, Beats Solo 4 sono disponibili sul sito apple a 229,95 euro, nelle colorazioni nero, rosa e blu, oppure a prezzo leggermente scontato da questa pagina di Amazon.