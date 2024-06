La serie Honor 200 punta tutto sulle foto

Pubblicità

Honor ha annunciato il lancio della nuova serie Honor 200, una famiglia di dispositivi che cerca di conciliare caratteristiche tecniche sostenute e prezzo accessibile, offrendo da un lato prestazioni di alto livello con un’esperienza fotografica importante, salvaguardando dall’altra il portafogli dell’utente.

Per lo sviluppo della serie Honor 200, il team ha collaborato con Studio Harcourt, una casa parigina di fotografia ritrattistica, per co-ingegnerizzare il motore Honor AI Portrait e migliorare i ritratti quando si scatta con questi terminali.

Il odello Honor 200 Pro, il top di gamma della serie, è dotato di una fotocamera principale da 50MP con un sensore Super Dynamic H9000. Questo permette di catturare immagini con un maggiore equilibrio tra luce e ombre anche in condizioni di illuminazione difficili.

Inoltre, supporta la tecnologia di binning dei pixel 4-in-1 con una dimensione del pixel di 2,4μm, migliorando la qualità delle immagini in scenari con scarsa illuminazione. È presente anche una fotocamera teleobiettivo per ritratti da 50MP con un sensore teleobiettivo personalizzato di Sony.

Il terminale dispone, tra le altre caratteristiche, di un display con 3840 Hz Risk-free Dimming e supporto alla tecnologia Natural Tone 2.0 per ottimizzare il comfort visivo e favorire la qualità del riposo notturno. Con il Quad-curved Floating Display da 1,5K e una luminosità HDR di picco di 4000 nits, garantisce eccellente visibilità anche in condizioni di luce solare diretta.

Quanto ad autonomia, il modello Pro è alimentato da una batteria al silicio-carbonio da 5.200 mAh, arrivando fino a 61 ore di streaming musicale continuo. Supporta la Honor SuperCharge via cavo da 100W e wireless da 66W, permettendo di ricaricare completamente il dispositivo in soli 41 minuti. Dispone di 12 GB di RAM e 512 GB di storage, insieme alla piattaforma mobile Snapdragon 8s Gen 3 con una velocità di clock della CPU fino a 3 GHz.

Honor 200

Honor 200, invece, è dotato del processore Snapdragon 7 Gen 3, ma vanta la stessa batteria da 5.200mAh con supporto per la ricarica rapida da 100W.

Frontalmente questo terminale dispone di una fotocamera per selfie da 50 megapixel, mentre sul retro è dotato di una tripla fotocamera con un sensore principale Sony IMX906 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Le funzionalità aggiuntive presenti in entrambi i modelli includono lettori di impronte digitali integrati nel display, altoparlanti stereo, trasmettitori IR, connettività NFC e il sistema operativo Android 14 con MagicOS 8.0.

Honor 200 Lite

Infine Honor 200 Lite, è il fratello minore della serie, dotato di un sistema di fotocamere triple, con una sensore principale da 108 MP, una fotocamera grandangolare e di profondità da 5 MP e una fotocamera macro da 2 MP. Il display AMOLED da 6,7 pollici offre una frequenza di aggiornamento di 90Hz e luminosità HDR massima di 2000 nit.

Disponibilità e prezzi

Honor 200 Pro è disponibile in tre varianti di colore: Ocean Cyan, Moonlight White e Black al prezzo di 799,00€; Honor 200 è disponibile nelle colorazioni Coral Pink, Moonlight White, Emerald Green e Black al prezzo di 649,00€ per il formato 12+512GB e 599,90€ per il formato Lite 8+256GB.

Tutti i terminali della serie Honor si acquistano anche su Amazon a partire da questa pagina.