Beelink U59, il Mini PC con Windows 11 Mini PC e Intel 11th Gen da 230 euro

Quanti fossero alla ricerca di un mini PC per l’ufficio e la produttività hanno trovato l’offerta giusta. si tratta di Beelink U59, una soluzione economica che propone al suo interno specifiche tecniche di tutto rispetto. Ecco di che si tratta, mentre per acquistarlo il link da seguire è direttamente questo.

Beelink U59 propone al suo interno una CPU Intel 11th Gen N5095 (4 mb di Cache, 2.0GHz fino a 2.9GHz), affiancato da una GPU grafica Intel HD. A livello software propone Windows 11 Pro, naturalmente con licenza genuina già inclusa, mentre a livello di memoria offre una memoria RAM DDR4 da 8GB o 16GB a seconda della variante selezionata, e uno storage SSD da 256GB o 512GB, sempre a seconda del modello che si sceglie.

Questa configurazione è in grado di supportare la riproduzione di video 4K 60fps, VP9, H.265(HEVC), mentre a livello di connettività propone il supporto a 802.11 a/b/g/n/ac, Dual Wifi, e Bluetooth 4.0 per il collegamento di mouse e tastiera. Include anche una porta ethernet RJ45 a 1000Mbps oltre a quattro porte USB3.0. Non manca, infine, il supporto al jack cuffie.

Si tratta di un Mini Pc assolutamente consigliato per l’utilizzo da ufficio, per avere una postazione Office completa e gestire tutte le app per la produttività, dalle mail al browser. Si tratta, peraltro, di un mini PC con dimensioni e peso piuttosto contenuti, pari a 113 x 124 x 42 mm, e un peso inferiore a 300 grammi, quindi facilmente trasportabile.

Al momento Beelink U59 si acquista a partire da 230 euro, anche se il prezzo cambia a seconda della variante offerta. Tra le tante, infatti, è presente in catalogo anche il modello top di gamma, con SSD da 1 TB e 16 GB di memoria RAM.

Clicca qui per comprare.