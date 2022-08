A IFA 2022 LG presenterà il monitor gaming UltraGear curvo a 240 HZ

A IFA 2022 LG presenta il suo monitor gaming UltraGear curvo a 240 HZ. Si tratta del modello 45GR95QE, dotato di un display OLED curvo antiriflesso da 45”, con un tempo di risposta di 0.1ms e una frequenza di aggiornamento pari a 240Hz.

E’ il primo schermo OLED curvo di LG con una frequenza di aggiornamento pari a 240Hz, progettato per garantire un’esperienza di gioco immersiva. Al suo fianco, inoltre, i visitatori dello stand LG avranno l’opportunità di scoprire anche il Display Ergo AI UltraFine (modello 32UQ890) che offre un’esperienza di comfort personalizzato in casa o in ufficio.

Monitor gaming UltraGear OLED

Il monitor 45GR95QE offre un formato 21:9 e una risoluzione WQHD (3440 x 1440), con una curvatura di 800R. Oltre alla frequenza di aggiornamento di 240Hz e al tempo di risposta di 0.1 millisecondi Gray-to-Gray (GtG), il 45GR95QE assicura una copertura del 98.5% dello spazio colore DCI-P3, performance elevate con supporto all’HDR10 e all’HDMI 2.1 – incluse funzionalità come il Variable Refresh Rate (VRR) – e una DisplayPort 1.4. Grazie al suo aspect ratio il monitor è progettato anche per il migliorare il multitasking e offrire caratteristiche come il Picture-by-Picture (PBP) e il Picture-in-Picture (PIP).

Display Ergo AI UltraFine

Anche il display Ergo AI UltraFine di LG farà il suo atteso debutto a IFA 2022. Si tratta del modello 32UQ890, il primo monitor LG a regolare automaticamente la propria posizione per assicurare la massima confortevolezza durante l’intera giornata. Grazie ad una webcam integrata che sfrutta l’avanzata Intelligenza Artificiale, il Display Ergo AI UltraFine analizza la postura dell’utente e in base ad essa modifica automaticamente[1] l’altezza (0 ~ 160mm) e l’inclinazione (-20º ~ +20º) dello schermo, al fine di garantire all’utente la miglior posizione possibile durante l’utilizzo del monitor e quindi di evitare l’assunzione di posture scorrette.

LGl Display Ergo AI UltraFine è dotato di pannello IPS 4K (3840 x 2160) da 31.5’’ con una copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3 e supporto HDR.

Monitor Gaming UltraGear OLED (45GR95QE) Display Ergo AI UltraFine (32UQ890) Display OLED (AGLR) IPS Ampiezza schermo 45’’ 31.5’’ Risoluzione WQHD (3440 x 1440) UHD (3840 x 2160) Color Gamut DCI-P3 98.5% DCI-P3 95% Contrast ratio 1,000,000:1 1,000:1 Frequenza di aggiornamento 240Hz 60Hz Tempo di risposta 0.1ms GTG 5ms GTG Curvatura 800R N/A HDR HDR10 HDR10 Connessione HDMI 2.1 x 2 DisplayPort 1.4 x 1 USB 3.0 x 1 Upstream x 2 Downstream 4pole H/P out (DTS HP:X) HDMI x 1 DisplayPort 1.4 x 1 USB 3.0 x 1 Upstream x 2 Downstream 3pole H/P out Speaker N/A 5W x 2 (MaxxAudio) Telecomando Sì Sì Supporto Inclinazione: -2º to +15º (Manuale) Altezza: 110mm (Auto) Rotazione: ±10º Funzione Pivot: Non disponibile Inclinazione: -20º to 20º (Auto/Manuale) Altezza: 160mm (Auto/Manuale) Rotazione: ±270º (Manuale) Funzione Pivot: Non disponibile Estensione: 300mm

