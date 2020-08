Come calibrare Apple Watch per gli allenamenti indoor

Se siete tra coloro che stanno ravvisando problemi nel tracciamento del proprio allenamento tramite Apple Watch, in particolare negli allenamenti indoor, ecco allora una pratica guida che vi permetterà di calibrare il vostro orologio Apple, nella speranza che restituisca dati più accurati.

La prima cosa da fare è quella di operare sul vostro iPhone. La prima cosa da fare è aprire il menu delle Impostazioni, scorrere verso il basso e toccare l’icona Privacy. Da qui, entrare nel menu relativo ai Servizi di localizzazione e scorrere verso il basso fino a entrare nel menu Servizi di sistema.

All’interno di questo tab assicuratevi di aver attivato l’interruttore per la calibrazione del movimento. A questo punto, indossate il vostro Apple Watch e dirigetevi verso un’area aperta con una buona copertura GPS. Da notare che per questo passaggio non avrete bisogno del vostro iPhone, sempre che abbiate almeno un Apple Watch Serie 2 (se avete un Apple Watch Series 1 dovrete portare iPhone con voi).

A questo punto dovrete aprire sull’orologio l’app Allenamento e selezionare la camminata all’aperto o Corsa all’aperto per iniziare un allenamento. Sarà sufficiente un allenamento di 20 minuti per eseguire correttamente la calibrazione.

Secondo le indicazioni Apple, Apple Watch utilizzerà la sessione per calibrare l’accelerometro per apprendere la lunghezza del proprio passo. Uno spazio aperto con copertura GPS aiuterà l’orologio a misurare con precisione la distanza percorsa durante la sessione.

Come ripristinare i dati di calibrazione

Se non siete soddisfatti di come Apple Watch sta misurando gli allenamenti, converrà anche inizializzare i dati di calibrazione. Per farlo aprire l’app Apple Watch su iPhone, cliccate sul tab Watch in basso a sinistra, scorrete verso il basso e selezionate la voce Privacy. Da qui sarà sufficiente cliccare su “Inizializza i dati di calibrazione“.

