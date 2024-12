Sconto sulle cuffie Marshall Mayor V, 100 ore di autonomia e look iconico a 114,99 €

Pubblicità Marshall ha appna lanciato la nuova versione delle sue iconiche cuffie Bluetooth Major e Amazon, subito, ve le presenta in sconto a 114,99 € invece di 149,99 euro, un prezzo molto interessante in ottica Natale. Le Marshall Bluetooth Major V come le precedenti nascono dalla tradizione di un nome storico nel campo della musica (chi è andato un concerto non può non avere visto le casse con il marchio Marshall) adeguate all’orizzonte attuale. Si tratta infatti di cuffie Bluetooth over the ear, piccole, leggere e con un design inconfondibile. L’azienda inglese specializzata in amplificatori acustici ha come tratto distintivo un look retrò ma anche del tutto peculiare che si trasferisce su queste cuffie che derivano da un prodotto che ha una lunga storia. Le peculiarità di queste cuffie sono due. La prima è il particolare sistema di controllo che sfrutta una rotella con la quale si regola il volume e si gestisce la musica. La seconda è la lunghissima autonomia. Marshall parla di ben 100 ore di riproduzione, più delle già tantissime 80 ore del modello precedente. Grazie alla forma squadrata possono essere ricaricate in wireless anche se c’è una porta USB-C che consente di avere altre 15 ore di musica con solo 15 minuti di collegamento con il cavo. Da notare che le Marshall Bluetooth Major V funzionano anche con un normale connettore jack 3,5mm perfetto quando la batteria si scarica. Lo stesso connettore permette di mandare musica ad un altro dispositivo; ad esempio di collegare un altro paio di cuffie di un amico e ascoltare insieme gli stessi brani. Sono costruisce con un design che le rende pieghevoli per essere riposte in modo compatto e hanno anche un pulsante grazie al quale è possibile lanciare l’equalizzatore e accedere alle funzioni dell’app Marshall Bluetooth. Le Marshall Bluetooth Major V costerebbero 149 € su Amazon ma oggi le pagate solo 114,99€,

