Benq regala l’abbonamento a Pantone Connect con i monitor professionali

BenQ ha annunciato l’espansione della sua partnership con Pantone. La partnership offre ai possessori o nuovi acquirenti di monitor professionali BenQ della serie PD DesignVue per designer e SW PhotoVue per fotografi un abbonamento premium gratuito di un anno alla piattaforma digitale Pantone Connect.

Pantone Connect offre accesso completo a oltre 15.000 colori Pantone, comprese le funzioni che consentono ai designer e agli altri creator di realizzare contenuti digitali, condividere le tavolozze colori e funzionalità di collaborazione.

La partnership tra BenQ e Pantone è iniziata nel 2015, quando la multinazionale nota per display, videoproiettori e altri prodotti, è stata il primo marchio di monitor professionali a ricevere la certificazione Pantone Validated, simbolo di fedeltà cromatica per i consumatori che acquistano display e stampanti. Da allora, BenQ riferisce di avere prodotto più monitor Pantone Validated di qualsiasi altro produttore a livello internazionale. Inoltre, è stato anche il primo produttore di monitor a ottenere la certificazione Pantone SkinTone Validated per 110 tonalità di pelle, vantando una offerta di prodotti “tecnologicamente più inclusivi” per la rappresentazione dei colori.

BenQ e Pantone evidenziano che “Il colore conta”, vantando la possibilità di offrire ai professionisti della creatività la possibilità di progettare con sicurezza e precisione grazie a un abbonamento gratuito di un anno a Pantone Connect.

L’abbonamento gratuito di un anno a Pantone Connect Premium (valore di € 89,99) è offerto ai possessori e nuovi acquirenti di monitor professionali BenQ corrispondenti ai seguenti modelli: PD2500Q, PD2506Q, PD2700Q, PD2700U, PD2705Q, PD2705U, PD2705UA, PD2725U, PD3200Q, PD3200U, PD3205U, PD3205UA, PD3220U, PD3420Q, SW271C, SW240, SW270C, SW321C.

La durata della promozione e fino al 30 settembre 2023 o fino all’esaurimento dei codici.

Gli utenti di Phoptoshop, InDesign, Illustrator, ecc. che usano i colori Pantone nei loro flussi di lavoro possono acquistare una licenza Pantone Connect e accedere ai colori Pantone tramite il plug-in Pantone Connect su Adobe Exchange.