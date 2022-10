Ora serve un plug-in per usare alcune Guide Pantone nei prodotti Adobe

Pantone sta obbligando all’uso del plug-in Pantone Connect gli utenti che vogliono accedere a determinati colori Pantone in Photoshop, Illustrator e InDesign.

Adobe ha da qualche tempo iniziato a rimuovere i cataloghi Pantone, le librerie di colori precaricate standardizzate note anche come “Guide ai colori Pantone”; la rimozione delle guide in questione dai prodotti Adobe è iniziata a luglio di quest’anno, e il motivo risiede in modifiche nella licenza di Pantone, cambiamenti che obbligano gli utenti di app quali Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign ad acquistare le licenze Pantone Connect per accedere ai colori Pantone nei prodotti Adobe Creative Cloud.

Dopo novembre 2022, le uniche Guide ai colori Pantone disponibili nei prodotti Adobe, saranno:

Pantone + CMYK patinato

Pantone + CMYK non patinato

Pantone + Metallic patinato

Gli utenti che usano i colori Pantone nei loro flussi di lavoro possono acquistare una licenza Pantone Connect e accedere ai colori Pantone tramite il plug-in Pantone Connect su Adobe Exchange.

Il cambiamento riguarda solo le guide Pantone; altre guide (ANPA, DIC, FOCOLTONE, HKS, TOYO, TRUMATCH) continueranno a essere disponibili nelle app Adobe Creative Cloud senza plug-in o licenze di terze parti.

Il cambiamento interessa progetti già creati e Illustrator, InDesign e Photoshop saranno interessati in modo diverso dal problema.

Adobe spiega che i file Photoshop con campioni provenienti dai cataloghi dei colori Pantone funzionano come prima quando vengono aperti o inseriti in Photoshop (incluse le versioni precedenti o future del software).

I file Photoshop con canali di tinta piatta, in cui i colori utilizzati provengono da un catalogo non disponibile, si aprono con un errore di resa del colore.

I file Photoshop aperti in Illustrator e che utilizzando canali di tinta piatta vengono visualizzati in bianco e nero se i colori dei cataloghi principali non sono più disponibili.

I file Photoshop aperti in Photoshop conservano i dettagli dei colori ma vengono visualizzati in bianco e nero se i colori dei cataloghi principali non sono più disponibili. Tuttavia, i file continuano a supportare i flussi di lavoro di produzione.

I file Illustrator con campioni provenienti dai libri a colori Pantone si riferiscono a quelli che si aprono o vengono inseriti in Illustrator (incluse le versioni precedenti o future del software)

I file di Illustrator con file Photoshop collegati che utilizzano i canali tinta piatta rendono grigio/nero in Illustrator quando i colori dei libri a colori non sono più disponibili.