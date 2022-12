TouchApp è un social che promette di rimuovere i post dannosi

Le piattaforme di social media fanno avvicinare le persone, ma si continua a dibattere sul loro impatto sulla salute mentale e sulla psicologia degli utenti. Ricerche mostrano che possono avere degli effetti negativi per come rappresentano la bellezza e gli stili di vita, soprattutto sugli adolescenti. Alcuni studi hanno rivelato che la fobia sociale aumenta dopo aver trascorso del tempo sui social nel 21% dei giovani, di cui la metà esprime insoddisfazione per il proprio corpo. Un altro studio ha dimostrato che gli utenti nella fascia di età 16-21 che usano i social media per 7 o più ore al giorno sono meno soddisfatti della loro vita.

Il fondatore e CEO di TouchApp, Islam Faisal, spiega: “Le piattaforme di social media promuovono stili di vita fittizi. Siamo lieti di lanciare TouchApp, un approccio alla comunicazione social orientata al valore che consente agli utenti di scambiare esperienze in base ai loro interessi. Abbiamo rimosso dalla piattaforma 10 mila pagine di contenuti che non rispettavano i nostri valori e non andavano a beneficio degli utenti”.

I social media usati a partire dai 5 anni di età

Richiamando l’attenzione sul fatto che negli ultimi anni l’uso dei social media da parte di adolescenti e bambini non è mai sceso al di sotto del 17%, Faisal ha dichiarato: “L’autorità regolatrice nel Regno Unito Ofcom ha segnalato che il 99% dei bambini accedono a Internet tramite dispositivi mobili. La maggior parte dei minori sotto i 13 anni ha un account almeno su una piattaforma di social media. I contenuti iniziano a diventare una preoccupazione sempre maggiore per i genitori.

TouchApp dovrebbe aiutare le persone che desiderano migliorare la loro conoscenza mettendoli in contatto con utenti con interessi simili.

“Offriamo un canale di comunicazione social che aggiunge valore alla società attraverso contenuti curati e filtrati da materiali dannosi e non utili allo sviluppo personale”, affermano gli sviluppatori dell’app (per ora disponibile solo in inglese).

Faisal ha evidenziato ancora che il bullismo colpisce persone di tutte le età, aggiungendo: “TouchApp impedisce il bullismo, il razzismo, la critica e il dibattito distruttivi fornendo strumenti unici e consentendo a ogni utente di contribuire alla costruzione di comunità che aumentano il valore della comunicazione sui social. La nostra promessa è quella di creare uno spazio sicuro in cui possano crescere attraverso la condivisione su questioni qualificate e di valore, con l’obiettivo principale di proteggere gli utenti, specialmente i bambini e i giovani, dal bullismo e dai contenuti dannosi”.