BenQ SW270C PhotoVue è un nuovo monitor per la fotografia professionale

BenQ ha lanciato il nuovo monitor per i fotografi, SW270C, l’ultimo nato della serie di display professionali BenQ SW PhotoVue.

A detta del produttore, SW270C garantisce “colori brillanti e precisi” coprendo il 99% della gamma cromatica Adobe RGB, il formato HDR10 e il 97% degli standard DCI-P3 / Display-P3. Interessante la connettività USB-C per video, audio, dati e supporto alimentazione e l’Uniformity Technology che permette di estendere la precisione cromatica a tutta la superficie dello schermo.

Benq presenta il monitor in queatione come perfetto per i fotografi che

cercano risultati professionali con un investimento contenuto. Da segnalare ancora:

Supporto 99% dello spazio colore Adobe RGB e compatibilità HDR10

LUT 3D a 16 bit con pannello a 10 bit per sfumature di colore uniformi

Calibrazione hardware

Palpebra antiriflesso (per il controllo ottimale delle condizioni

di luce ambientale e dell’abbagliamento)

Modalità Gamut Duo per confronto del colore side by side

Hotkey puck di ultima generazione (per impostazione modalità e caratteristiche preferite in modo rapido)

La copertura del 99% dello spazio colore Adobe RGB, del 100% dell’sRGB / Rec.709 e del 97% del DCI-P3 / Display P3 porta a una rappresentazione dei colori più realistica e adeguata alla fotografia professionale.

La tecnologia HDR10 offre ai fotografi la possibilità di visualizzare in anteprima l’effetto HDR dei contenuti video, garantendo il risultato desiderato per la realizzazione finale.

La tabella di consultazione (LUT) 3D a 16 bit e il Delta E≤2 preciso degli spazi colore Adobe RGB ed sRGB rendono la visualizzazione il più fedele possibile all’immagine originale riproducendone i colori con la massima accuratezza.

SW270C supporta il contenuto di film 24P / 25P, da visualizzare a cadenza nativa, senza pulldown, che può distorcere la riproduzione del video sorgente.

La risoluzione massima è di 2560×1440 pixel; il pannello con tecnologia di retroilluminazione LED, la luminosità 300, il Contrasto nativo (tipico) di 1000:1, angolo di visione: 178/178, il tempo di risposta 5ms.

Nel momento in cui scriviamo, Su Amazon il monitor BenQ SW270C PhotoVue è venduto 861,70 euro IVA compresa.