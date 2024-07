Tre bici elettriche per la città in offerta speciale

Pubblicità

Siamo in piena estate e c’è tutto il tempo per sfruttare al massimo una bicicletta elettrica muovendosi agilmente in città ed evitando l’afa opprimente dell’auto lasciata al Sole, oltre alla sensazione claustrofobica dei mezzi pubblici che olezzano di sudore.

Approfittando delle offerte attualmente in corso potete comprare il modello che fa per voi, ciascuno con le sue speciali caratteristiche; tutte progettate per funzionare al meglio in città.

Halo Knight H02

Questa prima bicicletta di cui vi segnaliamo l’offerta è quella con il telaio classico, con canna bassa che è comoda anche per le donne che indossano la gonna.

Ha le ruote da 29 pollici, portapacchi posteriori per la busta della spesa, e un motore da 750 Watt che spinge fino a 50 chilometri orari. C’è il cambio Shimano a 21 velocità, autonomia di 50-60 chilometri con una sola carica e freni a disco.

Insomma, c’è tutto quel che si può desiderare da una bicicletta dall’aspetto tradizionale ma governata da un motore elettrico che ne alleggerisce la pedalata.

La bicicletta elettrica Halo Knight H02 costa 819 € ma inserendo il codice SEhmRGy2 nel carrello la pagate 759 €.

HONEYWHALE S6 Pro-S

Passiamo ora a un modello più compatto con telaio ripiegabile a metà (aperta misura circa 140 x 105 centimetri). Qui abbiamo ruote da 14 pollici, freni a disco su entrambe le ruote e una batteria che promette più di 50 chilometri di autonomia con una sola carica.

Il motore è da 350 Watt e spinge fino a 35 chilometri orari, e tra le particolarità troviamo un ampio e morbido sellino posteriore per trasportare un passeggero (carico massimo complessivo 125 chilogrammi) e un cestino per borsa o spesa incluso in dotazione.

La bicicletta elettrica HONEYWHALE S6 Pro-S costa 499 € ma inserendo il codice R7VNX8BF nel carrello la pagate 484 €.

KuKirin V2

Infine c’è questo modello, sempre con telaio ripiegabile, ma con ruote più grandi da 20 pollici, autonomia di 45 chilometri in modalità assistita e motore da 430 Watt, con velocità massima di 25 chilometri orari.

Pesa solo 19 chili, la più leggera delle tre, e cambio Shimano a 7 velocità per regolare la fatica in base al percorso.

Anche questa si piega a metà e il manubrio può essere ribaltato, occupando così un volume di circa 85 x 55 x 45 centimetri, così da poter essere facilmente trasportata nel portabagagli dell’auto.

La bicicletta elettrica KuKirin V2 costa 594 € ma inserendo il codice 8CKKNKJW nel carrello la pagate 569 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

