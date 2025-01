Bici da camera a resistenza magnetica, solido volano, robusta e facile da riporre, solo 209 €

Ansia da post pranzi delle feste? Pancetta incipiente? Affanno latente quando salite le scale o correte per la metropolitana o il bus? Una visita su Amazon potrebbe aiutarvi a mettere se non altro la prima pietra. Date un’occhiata a questa bicicletta da camera di Dmasun, una delle più vendute e apprezzate del negozio on line che oggi comprate a 209€, un prezzo eccellente per le specifiche.

La prima e più importante cosa di cui prendere nota per comprendere la qualità della bicio è nel fatto che a differenza di tante altre che trovate a prezzi simili è basata su una tecnologia di resistenza magnetica. Il volano, la componente che simula l’azione della ruota sul terreno, è frenato in maniera più precisa senza conseguenze dall’usura.

Importante anche il peso del volano. Qui abbiamo un elemento da 12 Kg, un peso adeguato a garantire fluidità nella rotazione. Altre biciclette da camera hanno volani molto più leggeri, quindi lo spunto iniziale non è realistico e la spinta inerziale è bassa.

Per gestire la resistenza c’è poi un comodo pomello: girandolo si cambia l’intensità dell’esercizio in maniera intuitiva.

Ma le qualità della bici Dmasun non si fermano a questi due aspetti

trasmissione a cinghia che garantisce un funzionamento silenzioso (intorno ai 20 decibel)

che garantisce un funzionamento silenzioso (intorno ai 20 decibel) display LCD con dati relativi a tempo, velocità, distanza, calorie bruciate

con dati relativi a tempo, velocità, distanza, calorie bruciate facile montaggio : la bici arriva completa al 70%

: la bici arriva completa al 70% sella aerata

manubrio regolabile su 4 posizioni

peso massimo dell’utilizzatore 160 Kg

supporto per il tablet

È perfetta per esercizi di tutti i tipi: bruciare grasso, aumentare la resistenza, migliorare il tono cardio-muscolare (c’è anche un sensore cardio integrato nel manubrio), ridurre problemi di natura posturale.

La bicicletta è compatta e robusta (telaio in alluminio da 2 millimetri di spessore) ed è anche dotata di ruotine sul supporto posteriore. Per spostarla e metterla da parte, basta ribaltarla leggermente e senza fatica può essere collocata in un angolo della casa, della soffitta o della cantina.

La bicicletta di Dmasun, come accennato tra le più vendute e apprezzata di Amazon (quasi diecimila giudizi con 4.5 stelle di media) costerebbe circa 400 euro. Viene offerta a 209 euro, il prezzo di biciclette molto meno qualificate ed interessanti.

Click qui per comprare