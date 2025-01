Sonnet è il primo dock Thunderbolt 5 con supporto allo storage NVMe PCIe 4.0

Pubblicità

Sonnet Technologies ha presentato Echo 13 Thunderbolt SSD Dock, un dock con tecnologia Thunderbolt 5 indicato come “certificato PCIe 4.0 NVMe SSD” da Kingston Technology.

Il dock in questione offre: 4 porte Thunderbolt 5, 4 porte USB 3.2 Type A, una porta 2.5Gb Ethernet (RJ45), jack audio 3,5mm, slot SD e microSD.

Il produttore riferisce che il dock è compatibile con i Mac con CPU Apple Silicon e i Mac con CPU Intel e porta Thunderbolt 3, così come la porta Thunderbolt 4 e 5 di vari PC, Chromebook, con l’USB4 degli iPad con CPU serie Mx, ecc.

Il dock in questione è proposto come una “soluzione centralizzata” per connettere display, dispositivi, unità di archiviazione, dispositivi da ricaricare, ecc. Supporta unità di archiviazione SSD veloci e capienti (1TB, 2TB e 4TB), il collegamento di più display con risoluzione fino a 8K, e supporta il Power Delivery (PD) fino a 140W.

Come accennato, è possibile sfruttare unità SSD da 1TB, 2TB, or 4TB con supporto a transfer rate fino a 6,100 MB/s, dunque perfetto per la creazione di contenuti multimediali e chi ha bisogno di storage veloce.

Le porte supportano periferiche Thunderbolt 3, 4 e 5, così come dispositivi USB4 V2, USB4 e USB 3, oltre ai display. Due porte Thunderbolt 5 downstream offrono 15W cadauno utili per la ricarica e per dispositivi che si alimentano dal bus, e una terza offre 60W per la ricarica veloce di telefoni e tablet.

La porta Ethernet 2.5Gb è utile in abbinamento a connessioni cablate e NAS; non mancano tre porte 10Gbps (USB 3.2) in grado di offrire 7,5W e una 5Gbps. È supportato il collegamento di due monitor 8K, due display 6K o tre display 4K (in base al supporto del computer host).

Sul dock è presente un lucchetto Kensington per bloccare l’accessorio alla scrivania. Il produttore riferisce che l’Echo 13 Thunderbolt 5 SSD Dock con SSD 4TB (part number ECHO-DK13-4TB5) sarà disponibile a partire da questo mese in quantità limitate, e da metà marzo 2025 in maggiori quantità. Le varianti con SSD da 1TB (codice ECHO-DK13-1TB5) e quella da 2TB ( ECHO-DK13-2TB5) saranno disponibili da metà marzo; negli USA i prezzi di listino sono rispettivamente a 399.99 $ e 499.99 $.

I modelli Sonnet precedenti con thunderbolt 4 sono disponibili su Amazon. Su macitynet abbiamo provato il modello Sonnet da 11 porte con Thunderbolt 4.