FireAid Benefit Concert il concerto delle star sarà in streaming ovunque

Dopo gli incendi che hanno devastato vaste aree di Los Angeles e della California, numerosi artisti del mondo musicale hanno annunciato la loro partecipazione al concerto di beneficenza FireAid, evento che sarà trasmesso sui principali servizi di streaming.

Oltre che su Apple TV+, Apple Music, Max, Paramount+, Netflix e Amazon Prime Video, FireAid Benefit Concert sarà trasmesso anche su iHeartRadio e Youtube. L’evento di solidarietà si terrà il 30 gennaio 2025 in California e riunirà nomi quali Jelly Rool, Green Day, Billie Eilish, Lady Gaga, Dave Matthews, Katy Perry, Stevie Nicks, Rod Stewart, ma anche Sting, Red Hot Chili Peppers, Green Day e altri ancora.

L’evento si svolgerà in due luoghi diversi della Città degli Angeli, il Forum e l’Intuit Dome, con l’obiettivo di raccogliere fondi per le vittime del disastro.

Bloomberg riferisce che il concerto è organizzato da Live Nation. Sul sito dedicato a FireAid è spiegato che la serata musicale di solidarietà sarà “dedicata alla ricostruzione delle comunità devastate dagli incendi boschivi”. Le donazioni raccolte saranno destinate “agli sforzi di soccorso a breve termine e a iniziative a lungo termine per prevenire futuri incendi selvaggi in tutta la California meridionale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FireAidLA (@fireaidla)

Varie aziende (compresa Apple) e celebrità hanno effettuato donazioni; tra queste ricordiamo Beyoncé ha donato 2,5 milioni di dollari al Los Angeles Fire Relief Fund; l’attrice Jamie Lee Curtis ha donato 1 milione di dollari per aiutare le vittime; i Metallica hanno donato 500.000 dollari mediante la fondazione All Within my Hands.

L’inizio del concerto è previsto per le 18:00 locali in California, dunque le 3:00 del mattino, orario in Italia.

