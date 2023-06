Bicicletta elettrica pieghevole LAOTIE FL75, fino a 110 km di autonomia

L’estate è ormai arrivata e ancor di più viene voglia di uscire in bici. Se siete alla ricerca di una bici full size pieghevole, che possa aiutarvi a percorrere qualsiasi tipologia di strada, ecco LAOTIE FL75, con motore da 750W w un’autonomia davvero interessante. Al momento è in sconto a questo indirizzo e la si paga pure in tre rate con PayPal.

Ha un telaio in lega di alluminio e gode di freni a doppio disco, con forcella ammortizzata per un viaggio comodo anche su percorsi accidentati. Gode anche di cambio a 7 velocità, e sul manubrio monta un display LCD in grado di fornire tutte le informazioni sulla marcia.

Grazie al potente motore da 750W è in grado di effettuare scalate su pendenze di 30° gradi, il tutto comodamente anche grazie ai copertoni da 20×4 pollici. La batteria, invece è da 48V 15Ah, in grado di spingere un peso di 200 kg per circa 40-60 km in modalità puro elettrico. Se, invece, si passa alla modalità pedalata assistita, la bici ha un range di circa 70-110 km.

Il motore della ruota da 750 W, inoltre, fornisce una velocità massima di 45 km/h. La bici ha dimensioni di 95*48*75cm da piegata, mentre quando in uso misura: 172*65*105.5cm, con un peso di 30.6 kg.

Al momento è possibile acquistare questa LAOTIE FL75 a circa 1.395 euro direttamente a questo indirizzo. Vi segnaliamo che tra i metodi di pagamento accettati vi è pure PayPal, non solo sinonimo di garanzia per chi acquista, ma anche di convenienza. Ed infatti, è possibile pagare l’intero importo in tre rate di pari valore, senza alcun interesse e senza busta paga.