Sconto a 39,99€ su torcia LED “3-in-1” da mille lumen

Se state cercando una torcia elettrica tuttofare, oggi è il giorno giusto. Su Amazon comprate in forte sconto da 39,99€ una “tre in uno” che è capace di soddisfare ogni esigenza, dal campeggio alla casa, dal bricolage all’emergenza

La Hoto Led, questo il nome, in primo luogo è una classica torcia molto potente. Il produttore parla di 1000 lumen su tre livelli di luminosità e funzione strobo. Ha uno specifico sistema che consente di optare per la diffusione della luce su un’ampia area, utile per illuminare davanti a noi e uno zoom a specchi che consente la messa a fuoco ad una distanza di 200 metri

La particolare struttura consente anche di usarla come lampada per illuminare una piccola stanza o, più propriamente, una tenda. Può infatti essere appesa grazie all’ampio anello che si trova ad una estremità. In questa funzione può diventare utile anche, ad esempio, per una riparazione a mani libere.

Oltre a questo può essere anche utilizzata come luce ambiente o luce notturna. Alla testa è infatti possibile applicare un diffusore semitrasparente grazie al quale potremo appoggiarla su un comodino evitando il buio completo dentro ad una stanza.

I materiali e le componenti lasciano intendere un’ottima cura costruttiva. Parliamo di un corpo in alluminio, certificazione RoHS, certificazione IPX4 e batteria da 2400 mAh con ricarica rapida USB-C.

Questa torcia elettrica costerebbe 79,99 €. Oggi è in sconto a 49,99 € ma c’è anche un coupon che trovate direttamente nella pagina che permette di comprarla a solo 39,99€

