Bilikay SP10, solo 10 € la presa smart luminosa compatibile con Alexa e Assistente Google

Se siete alla ricerca di una presa smart che includa anche una luce “di posizione” e che sia compatibile anche con gli assistenti vocali più diffusi del momento, non dovrete lasciarvi scappare questa Bilikay SP10, in offerta lampo per alcuni giorni.

Si tratta di una tradizionale presa UE con spina Schuko che include nella scocca una luce aggiuntiva, che permette di illuminare la zona in cui viene inserita, utile ad esempio al buio durante la notte.

Come accennato si tratta di una presa smart: una volta configurata via Wi-Fi attraverso l’applicazione Smart Life sarà possibile controllare la presa via smartphone da remoto, accendendo e spegnendo gli elettrodomestici ad esso collegati.

Sarà possibile programmare l’accensione ad una specifica ora, ad esempio per programmare la macchina del caffè per accendersi oppure il condizionatore o una luce in una specifica stanza. È programmabile anche la luce integrata nella presa smart, che può essere spenta in base alle esigenze dell’utenza.

Inoltre grazie sempre a Smart Life, la Bilikay SP10 è compatibile anche con Amazon Alexa e con l’Assistente Google: è dunque possibile comandare la presa vocalmente sfruttando i due assistenti più popolari sul mercato.

Infine, altra funzione utile, attraverso l’applicazione è possibile controllare anche il consumo energetico del dispositivo collegato alla presa, per capire meglio quanta elettricità è necessaria.

Bilikay SP10 è in vendita a circa 10 euro in offerta lampo seguendo questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.