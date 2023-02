Bing, Edge e Skype con ChatGPT sbarcano su iPhone e iPad

Dopo la versione per sistemi desktop offerta in anteprima limitata agli utenti iscritti alla lista di attesa, Microsoft offre Bing e la preview del browser Edge per iOS con l’integrazione dell’AI di ChatGPT.

Microsoft presenta il potenziamento dell’Intelligenza Artificiale ora disponibile anche per piattaforme mobili per il mondo Apple, come qualcosa in grado di “offrire una ricerca migliore, risposte più complete, una nuova esperienza di chat e la possibilità di generare contenuti”.

Gli strumenti in questione sono presentati come “copiloti”, dotati di AI, per navigare il web.

Le funzionalità di ricerca, navigazione e chat sono state riunite “in un’esperienza unificata” che si può richiamare da qualsiasi punto del web, offrendo ricerche migliori, riassunti a risposte, ecc.

Oltre all’integrazione ChatGPT nelle app per iPhone e iPad, l’input vocale AI è una delle novità di Skype per iOS e Android che, a detta di Microsoft, “migliora le comunicazioni sociali con amici e familiari”.

Disponibile su iOS e Android, l’app mobile di Bing offre un nuovo look e “una nuova esperienza di ricerca”. Toccando l’icona di Bing in basso, si aprirà una sessione di chat in cui è possibile interagire con le stesse modalità disponibili finora da desktop. Microsoft offre anche l’accesso vocale, una delle funzioni più richieste dagli utenti in fase di anteprima.

Microsoft riferisce ancora che il nuovo Bing per Skype “può fornire risposte utili e in tempo reale a ogni domanda”. L’aggiornamento e il perfezionamento di questa funzionalità consentiranno a Microsoft di implementarla in futuro anche in altre app di comunicazione, come Teams.

Microsoft ha deciso di aumentare a 6 il numero di chat disponibili per sessione, espandendo la capienza a 60 chat totali al giorno con l’obiettivo di alzare presto il limite giornaliero a 100 chat totali. Gli sviluppatori riferiscono di avere iniziato a testare un’opzione aggiuntiva che permetterà agli utenti di scegliere il tono della chat, da Precise – che si concentrerà su risposte più brevi e focalizzate sulla ricerca – a Balanced, a Creative – che fornirà risposte più lunghe e articolate.

L’obiettivo – riferisce Microsoft – è quello di offrire un maggiore controllo sul tipo di comportamento della chat “per soddisfare le esigenze degli utenti”.

Come già visto con le app desktop, l’anteprima è limitata ma tutti possono visitare Bing.com per provare delle query di prova e iscriversi alla lista d’attesa. Per farlo si parte da qui.

Per coloro che hanno accesso all’anteprima, la nuova esperienza di Bing sarà disponibile a partire dalla homepage dell’app mobile Microsoft Edge.

