Il Black Friday Apple 2019 è già iniziato in Australia: cosa aspettarci in Italia

Sull’impero di Apple il sole non tramonta mai: la frase storica ben si addice ai business globali delle multinazionali odierne, inclusa quella di Cupertino che sul lato opposto del pianeta, dove è già venerdì 29 novembre, ha dato il via alle promozioni Apple Black Friday 2019.

Australia e Nuova Zelanda sono da sempre gli osservati speciali per la comunità di appassionati della Mela, perché grazie al fuso orario partono sempre da qui novità, lanci di prodotti, le prime vendite dei nuovi iPhone e oggi le offerte per il Black Friday Apple 2019. Dando una occhiata alle promozioni già attive in questi due paesi possiamo farci una idea precisa di quelle in arrivo in Italia e altrove, man mano che il fuso orario del globo segnerà l’arrivo della giornata di venerdì 29 novembre.

Come ormai avviene da anni anche per il Black Friday Apple 2019 la società rilascia carte regalo Apple Store di importo variabile a chi acquista una serie di prodotti selezionati. Qui di seguito riportiamo l’elenco dei prodotti Apple che rientrano nella promozione affiancato all’importo della carta regalo Apple Store espresso in dollari australiani:

Comprando MacBook Pro, iMac o iMac Pro si ottiene una carta regalo di 320 dollari

Comprando MacBook Air, iPad Pro e Beats Studio3 Wireless si ottiene una carta regalo di 160 dollari

Comprando iPhone 8, 8 Plus, iPhone XR, iPad Air, iPad mini 5, HomePod, Beats Solo3 Wireless, Powerbeats3 Wireless e Powerbeats Pro si ottiene una carta regalo di 80 dollari

Infine comprando Apple Watch Serie 3, AirPods (non Pro), Apple TV 4K e Apple TV HD si ottiene una carta regalo di 40 dollari.

Risultano così esclusi tutti i prodotti e dispositivi Apple di ultima generazione: iPhone 11, AirPods Pro, MacBook Pro 16″, Apple Watch Serie 5, così come Mac mini, iPod touch, Mac Pro e i prodotti ricondizionati oppure scontati per il mondo della scuola.

In base alla conversione odierna e anche alle promozioni dello scorso anno, è così lecito prevedere una carta regalo Apple Store fino a um massimo di 200 euro per l’acquisto di MacBook Pro 13 pollici, iMac e iMac Pro, fino a u minimo di 25 euro per i prodotti di fascia di prezzo inferiore, come per scempio Apple Watch Serie 3, AirPods e Apple TV.

Ricordiamo che per ottenere la carta regalo della promozione Apple Black Friday 2019 l’acquisto deve essere effettuato tra venerdì 29 novembre e lunedì 2 dicembre, ultimo giorno di sconti e promozioni del Cyber Monday.

Ricordiamo che Apple ha allestito una vetrina speciale su Apple Store online per i regali di Natale e ha già attivato il consueto prolungamento dei tempi di restituzione e rimborso per il periodo delle festività. A chi invece cerca sconti e occasioni più genorosi sui prodotti Apple e non solo, consigliamo di seguire le segnalazioni di Macitynet, disponibili anche su un canale Telegram dedicato.