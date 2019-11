Con un post riuscito e divertente Lego prende in giro Tesla Cybertruck, il pickup furgoncino completamente elettrico svelato pochi giorni fa dall’imprenditore miliardario Elon Musk. La frecciata è doppia, nell’immagine e anche nel testo, perché il futuristico pickup Tesla ha raccolto una buona dose di critiche e battute per il design completamente squadrato, quasi poligonale.

Anche se per correttezza dobbiamo ricordare che ha ricevuto il plauso di molti, incluso Syd Mead, leggendario designer e illustratore statunitense che è stato anche direttore artistico del film capolavoro Blade Runner di Ridley Scott.

Una sola occhiata alla frecciata di LEGO su Tesla Cybertruck strappa un sorriso perché nell’immagine il pickup del futuristico di Tesla è trasformato in un singolo mattoncino LEGO posizionato su 4 ruote. Ma lo sfottò prosegue anche nella breve frase che accompagna il post su Facebook «The evolution of the truck is here. Guaranteed shatterproof» letteralmente traducibile con «L’evoluzione del camion è qui. Garantito infrangibile».

Naturalmente il riferimento è alla presentazione di Cybertruck, quando Elon Musk ha invitato una delle persone presenti a scagliare una pesante palla di metallo contro i finestrini realizzati con vetri blindati, per dimostrare al mondo intero la loro resistenza. Sfortunatamente però, tra lo stupore del pubblico e soprattutto di Elon Musk, i finestrini si sono frantumati, ma non sfondati, impedendo alla palla di raggiungere l’interno dell’abitacolo.

The evolution of the truck is here. Guaranteed shatterproof 😬 Pubblicato da LEGO su Martedì 26 novembre 2019

In realtà il test e la pessima figura sono stati causati da un inconveniente non calcolato. Infatti in tutti i test precedenti, prima della presentazione, i vetri blindati non avevano subito alcun danno: purtroppo la loro struttura era stata danneggiata dalle poderose martellate sulle portiere, pochi istanti prima, causandone il cedimento sotto i colpi della palla di metallo.

Il problema, e la causa della rottura, è stato ammesso dallo stesso Elon Musk pochi giorni dopo la presentazione: per sorprendere il mondo sarebbe bastato invertire l’ordine delle prove, prima il test della palla e solo dopo le martellate sulla carrozzeria e sulle portiere.

