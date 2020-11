Verso il Cyber Monday in musica: chitarre elettriche, giradischi, tastiere e pianoforti digitali fino al 40%

E’ tempo di imparare a suonare uno strumento musicale. Perché se fino ad oggi vi frullava soltanto l’idea nella testa, adesso è arrivato il momento di concretizzarla sfruttando il Black Friday su Amazon dove, ancora per poco, potete portarvene a casa uno per cominciare risparmiando fino al 40%.

Se volete imparare a suonare il pianoforte, c’è l’Alesis Recital Pro a soli 309,99 euro. Casse integrate da 20W, 88 tasti pesati, ingresso per il pedale del sustain: insomma, c’è tutto quel che serve per avvicinarsi allo studio dello strumento senza richiedere hardware aggiuntivo e soprattutto senza rimpiangere il pianoforte verticale, che dal canto suo costa almeno cinque volte tanto (se lo prendete di seconda mano) ed occupa molto più spazio.

Per studiare invece puntando soprattutto alla leggerezza, magari perché lo si vuole fare in mobilità, trovate diverse soluzioni di tastiere elettroniche di Yamaha, mentre chi vuole imparare a suonare la chitarra può farlo acquistando quella elettrica di Rockjam che, se non sarà il massimo dal punto di vista della qualità dello strumento, con meno di 100 euro offre tutto quel che c’è per cominciare: chitarra, corde sostitutive, tracolla, mini amplificatore e cavo per collegarcela. Poi, se vi piace, potete pensare a qualcosa di più, magari affiancando lo studio alle lezioni di un maestro.

Per i batteristi in erba c’è un set di piatti Meinl a poco meno di 85 euro mentre gli apprendisti DJ possono comprare il controller di Hercules proposto a poco più di 50 euro. In promozione c’è anche un microfono di Marantz e diversi giradischi, in modo da accontentare anche chi la musica non vuole praticarla ma solo ascoltarla: di seguito la lista dei migliori in sconto Black Friday.

Alesis Melody 61 MKII – Tastiera Musicale Portatile – Pianola con Cuffie, Microfono, Casse Integrate, Stand, Leggio, Sgabello e 61 Tasti

In offerta a 88,99 € – invece di 119,99 €

sconto 26% – fino al 1 dicembre 2020

Alesis Recital Pro – Pianoforte Digitale 88 Tasti Pesati / Pianola con Casse Integrate da 20 W, Presa Cuffie, 12 Suoni, Alimentatore e Lezioni Online

In offerta a 331,44 € – invece di 369,99 €

sconto 10% – fino al 1 dicembre 2020

YAMAHA Digital Keyboard Sonogenic SHS-500RD, Tastiera Elettronica Digitale a Tracolla con MIDI, USB e Bluetooth, Keytar Portatile con Funzione JAM, Rosso

In offerta a 199,75 € – invece di 316,00 €

sconto 37% – fino al 6 dicembre 2020

YAMAHA Digital Keyboard Sonogenic SHS-500B, Tastiera Elettronica Digitale a Tracolla con MIDI, USB e Bluetooth, Keytar Portatile con Funzione JAM, Nero

In offerta a 199,75 € – invece di 316,00 €

sconto 37% – fino al 6 dicembre 2020

YAMAHA SHS-300 Tastiera Elettronica Digitale a Tracolla con MIDI, USB e Bluetooth, Keytar Portatile con Funzione JAM, Bianco

In offerta a 143,65 € – invece di 237,00 €

sconto 39% – fino al 6 dicembre 2020

YAMAHA SHS-300 Tastiera Elettronica Digitale a Tracolla con MIDI, USB e Bluetooth, Keytar Portatile con Funzione JAM, Blu

In offerta a 164,90 € – invece di 237,00 €

sconto 30% – fino al 6 dicembre 2020

Rockjam 61 Tastiera Kit Pianoforte 61 Tasti Cuffie Basamento Tastiera Panchina Piano Tastiera Digitale Sostenere Pedale e Semplicemente Un’Applicazione Pianoforte

In offerta a 83,99 € – invece di 109,99 €

sconto 24% – fino al 30 novembre 2020

Rockjam 54 Tasto della Tastiera di Pianoforte con Supporto Foglio di Musica per Pianoforte Nota Potere Adesivo di Alimentazione e Semplicemente L’Applicazione Pianoforte

In offerta a 46,19 € – invece di 54,99 €

sconto 16% – fino al 30 novembre 2020

Marantz Professional M4U ? Microfono USB con Scheda Audio, Cavo Microfonico e Supporto da Tavolo per Cattura Audio YouTube, Streaming, Podcast e PC Gaming

In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 1 dicembre 2020

Meinl HCS1314+10S+TX5AW Set Piatti Hi-Hat e Crash con Splash 10″

In offerta a 84,15 € – invece di 99,00 €

sconto 15% – fino al 30 novembre 2020

Meinl Percussion HCAJ100NT – Cajon in betulla con cordiera, serie Headliner

In offerta a 72,00 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino al 30 novembre 2020

Rockjam Schermo Intero Chitarra Elettrica Superkit con Il Caso Cinghia della Chitarra Guitar Tuner Chitarra Amplificatore per Chitarra e Archi Cavo Nero

In offerta a 92,11 € – invece di 129,99 €

sconto 29% – fino al 30 novembre 2020

Rockjam Superkit Schermo Intero Chitarra Elettrica con Il Sacchetto, Cinghia e Cavo, Amplificatore Stringhe, Nero

In offerta a 91,80 € – invece di 109,99 €

sconto 17% – fino al 30 novembre 2020

Rockjam 61 Tasto della Tastiera di Pianoforte con Foglio di Pitch Bend Leggio Pianoforte Nota Potere Adesivo di Alimentazione e Semplicemente L’Applicazione Pianoforte

In offerta a 44,52 € – invece di 65,99 €

sconto 33% – fino al 30 novembre 2020

Rockjam 88 Principiante Tasto di Pianoforte Digitale Tastiera del Pianoforte con Fullsize Semiweighted Chiavi Leggio Pianoforte Nota Potere Adesivo Fornitura e Integrato Gli Altoparlanti, 20 Watt

In offerta a 155,64 € – invece di 217,99 €

sconto 29% – fino al 30 novembre 2020

Rockjam Superkit Schermo Intero Chitarra Elettrica con Il Sacchetto, Cinghia e Cavo, Amplificatore Stringhe, Rosso (Rouge)

In offerta a 93,99 € – invece di 109,99 €

sconto 15% – fino al 30 novembre 2020

Hercules DJControl Starlight ? Controller portatile USB per DJ – 2 tracce con 8 pad e scheda audio – Serato DJ Lite incluso

In offerta a 54,25 € – invece di 79,99 €

sconto 32% – fino al 30 novembre 2020

ION Audio Air LP Wood – Giradischi Bluetooth a Tre Velocità con Software di Conversione USB – Finitura in Legno Anticato

In offerta a 93,49 € – invece di 109,99 €

sconto 15% – fino al 1 dicembre 2020

ION Audio Max LP Black – Giradischi a Tre Velocità con Casse, uscita Cuffie, Conversione USB + Software, uscite RCA Standard – Finitura in Nero

In offerta a 76,49 € – invece di 89,99 €

sconto 15% – fino al 1 dicembre 2020

ION Audio Air LP – Giradischi Bluetooth a Tre Velocità con Software di Conversione USB e Finitura in Nero Lucido

In offerta a 93,49 € – invece di 109,99 €

sconto 15% – fino al 1 dicembre 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).