Black Friday, pulite tappeti, poltrone e auto con Bissel SpotClean ProHeat a 119,99 €.

Pubblicità

Per il gli sconti Black Friday quel che non manca sono i prodotti per la casa in sconto, ma se volete qualche cosa di davvero originale e di molto scontato dovreste rivolgervi al Bissel SpotClean ProHeat a 119,99 €.

Stiamo parlando di un interessante e non comune dispositivo di un’azienda che è sinonimo della pulizia, consente di ripulire e ridonare igiene a superfici come moquette, un divano, una poltrona o magari un sedile dell’automobile.

Bissel SpotClean ProHeat fa quello che nessun aspirapolvere è in grado di fare: pulisce a liquido e raccoglie lo sporco lasciando la parte trattata solo leggermente umida.

La seconda peculiarità è che sfrutta un trattamento ad acqua calda. Il sistema per essere precisi non riscalda l’acqua nel serbatoio ma la mantiene calda quando viene aggiunta prendendola, ad esempio, dal rubinetto.

È possibile usare solo l’acqua calda, l’acqua fredda. L’erogatore spruzzerà la miscela e con la spazzola le macchie e lo sporco insieme verranno eliminati. Tutto verrà aspirato nel serbatoio di raccolta lasciando la superficie solo leggermente umida.

SpotClean ProHeat dispone di un tubo lungo 1,5 m per aree difficili da raggiungere in casa e sui sedili dell’auto. Pratico ed efficiente e di facile riempimento e svuotamento grazie ai serbatoi dell’acqua rimovibili.

Si può usare su moquette, tappezzeria, tappeti, divani e poltrone e i sedili dell’automobile, raggiungendo un livello di pulizia che non è possibile con un normale aspirapolvere.

Per migliori risultati è possibile aggiungere specifici detergenti, tra questi ce ne sono anche di Bissell 1087N, 1086N, 1089N e 1078N (quest’ultimo in offerta Black Friday)

Questo prezioso amico per la pulizia della casa costerebbe 179,99 €. Lo pagate solo 119,99 € grazie ad una offerta Black Friday