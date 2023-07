Blackview N6000 è il mini smartphone rugged che rende omaggio a Nokia

Quando si parla di smartphone rugged Blackview è uno dei brand più noti e apprezzati dall’udienza. Questa volta il brand rende omaggio al marchio Nokia, riconosciuto per i suoi prodotti resistenti e di alta qualità, presentando Blackview N6000 con schermo da 4,3 pollici.

Dotato di tutte le caratteristiche necessarie per affrontare ambienti difficili, N6000 da 4,3 pollici è resistente alle cadute da 5 metri, e resiste a un peso di 20.000 kg. A livello di caratteristiche tecniche monta un processore MediaTek Helio G99 a 6 nm, fino a 16 GB di RAM e 256 GB di ROM, supportato da DokeOS 3.1 a livello software, basato su Android 13, mentre a livello di fotocamere offre una combo da 16 MP+48 MP con supporto agli algoritmi Blackview ArcSoft 5.0.

A differenza di altri telefoni rugged che sono ingombranti e scomodi da tenere in mano e che creano problemi quando li si ha in tasca in movimento N6000 pesa solo 208 grammi ed è largo appena 65,25 mm, adattandosi perfettamente al palmo della mano con un design simmetrico che garantisce una presa comoda.

Lo schermo da 4,3 pollici ha una risoluzione QHD+ per immagini più vivaci e testo più nitido. Dotato di uno speaker BesLoudness e della modalità Hi-Fi, N6000 consente agli utenti di godere di conversazioni chiare e fluide anche in ambienti rumorosi e di avere una qualità audio elevata durante l’intrattenimento.

Lo smartphone eredita il DNA robusto di Blackview dai suoi predecessori con un design elaborato e una configurazione avanzata, come la batteria a stato solido, certificazioni IP68 e IP69K e una certificazione militare MIL-STD 810H.

Resiste alle immersione fino a 15 metri di profondità per 30 minuti, alla polvere (99% a prova di polvere e sabbia) e agli urti (caduta da 5 metri di altezza e resistenza ai lanci fino a 60 metri di altezza) e una maggiore capacità di sopportare temperature estreme (da -40°C a 80°C) e impatti (capacità di sopportare un peso fino a 20.000 kg).

Con il vetro Corning Gorilla Glass 5, N6000 ha superato con successo oltre 100.000 test.

A livello fotografico, Blackview ha equipaggiato N6000 con una fotocamera posteriore Samsung da 48 MP (tecnologia TetraPixel e autofocus Super-PD e Smart-ISO) per una maggiore sensibilità alla luce, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione, e una fotocamera frontale da 16 MP (filtro a colori Quad Bayer e algoritmi Re-mosaic) per una maggiore accuratezza del colore.

Prezzo e Disponibilità

Il Blackview N6000 sarà disponibile su AliExpress dal 24 luglio al 28 luglio 2023, in tre opzioni di colore (arancione, verde e nero) a un prezzo Early Bird di 159.99 dollari. Ancora più conveniente a $149.99 per i primi 200 ordini. Inoltre, durante il lancio globale, Blackview regalerà un supporto da polso per telefono, perfetto per l’uso in movimento.