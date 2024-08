Juice Back to School, MacBook e iPad in sconto per docenti e studenti

Pubblicità

I dispositivi Apple fanno la differenza anche a scuola: i negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, propongono MacBook Air e MacBook Pro con sconti fino al 10%, oltre a iPad con sconti del 5%: le promozioni sono riservate a studenti e docenti, con la possibilità di pagare anche in 20 rate senza costi né interessi.

Dalla scelta del prodotto alla configurazione gli esperti Juice offrono supporto per qualsiasi necessità, anche con metodi di pagamenti su misura per ogni esigenza. Rispetto ai prezzi di listino Apple da Juice gli studenti universitari possono contare sul 5% di sconto sui Mac, del 5% su iPad e fino al 17% sui dispositivi Wacom.

Le stesse percentuali di sconto valgono anche per i docenti di Università, Accademia e Conservatorio. In aggiunta, sempre nei negozi Juice, gli insegnanti possono anche utilizzare la Carta del Docente e il buono di 500 euro per ridurre ulteriormente la spesa per un nuovo Mac o iPad.

Chi lo desidera, oltre lo sconto Education per la Scuola, da Juice è anche possibile pagare il nuovo dispositivo Apple suddividendo l’importo totale in 20 piccole rate mensili, con pratica veloce e senza alcun costo aggiuntivo, nemmeno per gli interessi.

Ricordiamo che gli sconti Juice Back to School sono disponibili fino al 28 settembre e non sono cumulabili con altre promozioni. Anche chi non è studente o docente universitario, da Juice può acquistare un nuovo dispositivo Apple, tra iPhone, iPad, Mac e Apple Watch, sempre con la possibilità di suddividere il costo in 20 rate a tasso zero.

Assistenza e supporto Juice non si fermano all’acquisto dei prodotti: la catena di negozi infatti è anche Centro di Assistenza Autorizzato Apple. Nei centri Juice tecnici certificati da Apple sono sempre pronti per consulenza e riparazioni in caso di bisogno.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.