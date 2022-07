BLUETTI AC500 + B300S, il sistema di accumulo di energia solare modulare

A un anno dal lancio di AC300 + B300, BLUETTI sta lanciando su Indiegogo una versione ancora più potente del suo sistema di accumulo di energia solare modulare: il AC500 + B300S.

Utilizzando le prese AC si hanno a disposizione 5.000 Watt continui e fino a 10.000 Watt di picco, così da soddisfare ogni esigenza di potenza per tutti quei dispositivi elettronici di nuova e vecchia generazione. Di conseguenza investire in un prodotto di nuova generazione come AC500, che utilizza l’energia solare, potrebbe essere la mossa giusta per abbattere i costi delle bollette e per avere un sistema di backup in caso di interruzione della rete elettrica, visto ch è in grado di alimentare tutti gli elettrodomestici senza problemi come asciugatrici, frigoriferi, caffettiere, e altro ancora.

Ogni AC500 è modulare ed è possibile espandere il sistema utilizzando fino a sei batterie B300S che permettono di raggiungere una capacità complessiva pari a 18.432 Wh. Questa combinazione permette di gestire la casa per giorni o settimane senza dover ricaricare le batterie. Inoltre, utilizzando i pannelli solari, si raggiunge la vera indipendenza elettrica e con un rifornimento di energia solare per la casa o per le giornate in campeggio e all’aperto, oltre che in viaggio.

Bluetti adotta le batterie di nuova generazione LiFePO4 che permettono di avere elevata sicurezza e una durabilità nel tempo pari a più di 3.500 ricariche prima di giungere all’80% di capacità totale della batteria. A differenza delle batterie di vecchia generazione agli ioni di litio, utilizzate nella maggior parte delle power station del mercato internazionale, le batterie LifePO4 sono molto più performanti, più sicure e offrono una durata di vita pari a 10 anni.

Per quanto riguarda i tempi di ricarica è possibile utilizzare corrente alternata AC, energia solare, generatore a benzina, e batteria al piombo-acido, o anche due o tre tipi di ricarica contemporaneamente. Con corrente alternata (AC) + pannelli solari (PV) si raggiunge una potenza di ricarica pari a 8.000 Watt, e i tempi di ricarica di AC500 con due B300S si aggirano intorno a:

3.000 Watt ricarica tramite pannelli solari: circa 2,5 ore

5.000 Watt ricarica standard corrente alternata (AC): circa 1,7 ore

8.000 Watt doppia ricarica (panelli solari + corrente alternata): circa 1,2 ore

AC500 è dotato di un gruppo di continuità (UPS) che permette così di evitare la perdita dei dati o di causare danni hardware in caso di interruzione della rete elettrica. Il sistema è in grado di rilevare automaticamente il problema e in appena 20 millisecondi l’energia viene ripristinata. Per quanto sia difficile al giorno d’oggi avere questo tipo di problema, non è da sottovalutare per chi vive nelle zone rurali dove l’interruzione di corrente purtroppo si verifica più spesso.

Con l’app Bluetti è possibile controllare da remoto l’AC500 direttamente dal tuo smartphone e quindi accenderlo e spegnerlo, controllare lo stato di carica (SOC) e verificare che il sistema software sia aggiornato all’ultimo firmware OTA disponibile.

Come dicevamo BLUETTI AC500 e B300S verranno annunciate su Indiegogo. Iscrivendosi alla newsletter di BLUETTI sarà possibile restare informati sulle ultime novità di AC500&B300S e ricevere sconti dedicati.