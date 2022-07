Samsung, nel Galaxy S21 una funzione che nasconde le foto quando si ripara il telefono

Samsung ha ideato una “modalità riparazione” che permette agli utenti di inviare i telefoni Galaxy in assistenza, permettendo ai tecnici di accedere ad alcune funzionalità ma nascondere ad esempio le foto e altri dati sensibili.

Se il telefono deve essere inviato a laboratorio per la riparazione, con la modalità in quetione attiva un tecnico può accedere alle varie funzioni richieste per effettuare i test, visualizzando solo le app di default, senza poter accedere a dati privati. Quando il dispositivo viene restituito all’utente, quest’ultimo può disattivare la modalità riparazione e ripristinare il normale funzionamento.

Della funzionalità in questione riferisce il sito SamMobile e a quanto pare per ora è riservata agli utenti sudcoreani e attiva solo nel Galaxy S21.

La modalità riparazione può essere attivata dalle Impostazioni del dispositivo e Samsung afferma che quando questa è attiva, non è possibile accedere a dati personali quali foto e messaggi, e chiunque accede al telefono può visualizzare solo le app installate di default. Per uscire dalla modalità riparazione è ovviamente richiesto l’inserimento di un codice, un pattern, un pin o lo sblocco con l’impronta digitale.

Al momento Samsung non ha confermato l’arrivo di questa funzione in altre nazioni e se sarà disponibile su altri dispositivi.

Ricordiamo che recentemente Samsung ha siglato un accordo con iFixit per la vendita di parti di ricambio originali e strumenti per la riparazione degli smartphone Galaxy S20, Galaxy S21 e per il tablet Galaxy Tab S7+.